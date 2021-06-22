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綠營大數據／美日援台疫苗到貨　蕭美琴、謝長廷聲量高漲

▲▼美國援助疫苗到貨，蕭美琴社群的聲量隨之水漲船高。（圖／蕭美琴臉書、Google）

▲美國援助疫苗到貨，蕭美琴社群的聲量隨之水漲船高。（圖／蕭美琴臉書、Google）

記者陶本和／台北報導

美、日捐贈台灣的疫苗相繼到貨，台灣民眾和政治人物紛紛前往美國在台協會（AIT）和日本台灣交流協會網站上致謝，而在背後運籌帷幄的駐外代表和大使們聲量也水漲船高。駐美代表蕭美琴在google搜尋趨勢上，成為人氣竄升的關鍵詞，駐日代表謝長廷的貼文也在臉書獲得突破性的按讚高峰。

蕭美琴19日在臉書曝光250萬劑莫德納疫苗已從美國起飛，並且搶先披露運送疫苗的飛機起飛狀況，以及她與駐處人員揮手送機照，單篇貼文就獲得19萬讚，8千5百多則分享，而「起飛了」也成為臉書當日即時竄紅關鍵字。

特別的是，網友也紛紛搞笑推文「感謝花蓮人」（指蕭美琴2018年於花蓮落選立委事件），才能讓蕭美琴離開花蓮，轉戰駐美代表，為更多台灣人服務。

在駐日代表謝長廷方面，最近在臉書的聲量上也有提升，除了6月4日當天冒雨鞠躬送機照達到15萬讚之外，6月份的臉書文章幾乎都在1至4萬讚之間。

對於部分在野黨人士批評台灣是「疫苗乞丐」，謝長廷也不客氣批評，美國在台協會在其臉書上，特別提到台灣對美國的醫療支援，日本的外務大臣在宣布時也特別說到311大地震時台灣的援助，都毫無「施捨」的傲慢，他認為用這樣的字眼羞辱自己，對捐贈者也是侮辱。

熟悉大數據的綠營幕僚分析，駐外大使在疫苗爭取上的表現，很明顯在網路聲量上獲得民眾關注，按讚與分享數激增，只要有執行力，民眾都不吝於給予關注和肯定，對比於藍營的「乞丐說」卻毫無建設性，更顯得可貴。

此外，這名幕僚也表示，大使們透過國外第一線工作紀錄，讓台灣民眾更能了解疫苗短缺其實涉及台灣外交處境，還可以立即澄清不實謠言，這在無形中化解了在野黨部分疫苗攻勢。

▼美國援助疫苗到貨，蕭美琴網路社群的聲量隨之水漲船高。（圖／蕭美琴臉書、Google）

▲▼美國援助疫苗到貨，蕭美琴社群的聲量隨之水漲船高。（圖／蕭美琴臉書、Google）

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