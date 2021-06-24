澳洲爆疫苗棄打潮！民眾取消AZ預約　要等「輝瑞、莫德納」

▲澳洲規定僅60歲以上民眾可以施打AZ疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲政府日前更新了疫苗接種指南，因阿斯特捷利康（AZ）疫苗因為有血栓疑慮，僅開放60歲以上民眾施打，其餘民眾僅能施打輝瑞或莫德納疫苗。消息一出後，AZ疫苗的預約接種取消率高達25％，讓當地醫生擔心，澳洲的接種進度會更加緩慢。

根據《衛報》報導，澳洲政府17日更新了新冠疫苗接種指南，建議AZ疫苗僅開放60歲以上民眾施打，另外在《國家疫苗分配計畫》中提到，今年未來兩個月每周仍會提供260萬劑AZ疫苗，但到了10月份將會大幅減少供貨，僅提供必要需求量。

接種指南更新後，意味著60歲以下民眾僅有輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）疫苗可以選擇，但這兩款疫苗的供貨量不如AZ充足，據《分配計畫》評估，未來兩個月會將莫德納的每周供貨量從75萬劑，提升到130萬劑；輝瑞則會提升到170萬劑。

▲澳洲成人的疫苗完全接種率僅3％。（圖／路透）



澳洲接種指南更新後，取消接種AZ疫苗的人數越來越多，澳洲皇家全科醫師學院（RACGP）院長普萊斯（Karen Price）向BBC表示，「全國各地的人都在取消預約，或是詢問該不該打第二劑AZ疫苗，這無疑是對疫苗推廣設置了更大的阻礙。」

研究指出，施打兩劑AZ疫苗後的血栓風險降低10至15倍，每百萬人只會出現1.5個血栓病例，但是在前線負責接種的醫師卡梅倫（Todd Cameron）表示，政府指南更新後，已經有數百人取消接種AZ，因為數字無法減情民眾的恐懼，「問題在於，民眾認為有兩種疫苗，好的跟不好的，所以人們會合理地說『為什麼我不能打好的那一款？』」

澳洲從2月開始接種疫苗，目前已對40歲以上民眾開放施打，但現在僅有3％的成年人完全接種，25％的人施打了第一劑，遠低於其他同時開打的國家。澳洲在AZ疫苗上大力投資，直接當地生產5000萬劑AZ疫苗，因此對其他款疫苗的採購量偏低，加上延誤到貨，讓施打率持續低迷。

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