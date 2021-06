Delta太毒！澳洲北領地「全面封城」　這州認了：確診數會再增加

▲澳洲雪梨26日進入封城首日,街頭人煙稀少。(圖/路透,下同)

澳洲Delta病毒個案激增,雪梨市中心等地區封城防疫,而雪梨所在地新南威爾士州今(27)通報個案數再增30例本土,全都與雪梨邦迪海灘(Bondi Beach)群聚感染有關,州長坦言,病例數仍會持續增加。此外,北領地也宣布進入48小時全面封鎖。

澳媒9 News報導,雪梨邦迪海灘群聚事件就是因Delta病毒爆發而起,由於相關個案持續增加,新南威爾士州宣布,大雪梨、藍山等地區自6月26日晚間6時起至7月9日實施為期2週的封鎖防疫措施。

到了27日,新南威爾士州長貝雷吉格利安(Gladys Berejiklian)表示,州內新增30例本土確診,全與邦迪海灘群聚事件有關,預計未來幾天病例數還會增加。當地衛生部聲明指出,州內自今年6月16日起以來的社區感染個案總數累計112例,其中110例與邦迪海灘群聚有關、2例調查中。

NSW recorded 30 new locally acquired cases of COVID-19 in the 24 hours to 8pm last night, all of which are linked to the Bondi cluster. pic.twitter.com/vJUFMWfbix — NSW Health (@NSWHealth) June 27, 2021



與新南威爾士州接壤的昆士蘭州也宣布,過去2週到訪過大雪梨地區的人都必須遵守居家隔離。

此外,澳洲北領地(Northern Territory)日前有一名礦工在昆士蘭州布里斯本飯店隔離後染疫,27日相關個案再增4例;北領地首席部長甘納(Michael Gunner)透露,個案病毒株正是目前在新南威爾士州蔓延的Delta病毒。

依據最新消息,北領地當地政府宣布,由於Delta病毒持續蔓延,自27日下午1時起,首府達爾文、帕默斯頓及部分郊區進入48小時全面封鎖,屆時所有預定舉辦的婚禮等活動全數取消。

CM says we are taking extreme action right now to stop spread. Lockdown effective from 1pm today - Darwin, Palmerston and rural areas full lockdown for 48 hours. Only allowed to leave for 5 reasons @9NewsAUS @9NewsDarwin — Kathleen Gazzola (@kathleengazzola) June 27, 2021

As lockdown starts at 1pm - all events planned tonight, Mindil markets, weddings etc will all be cancelled @9NewsAUS — Kathleen Gazzola (@kathleengazzola) June 27, 2021

