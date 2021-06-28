蔡英文政府因應Delta病毒侵襲　96小時緊急圍堵工作一次看

▲行政院長蘇貞昌召開防疫會議。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

屏東枋山鄉遭受Delta病毒侵襲，不過攤開28日的確診數量，相較於雙北的55例，屏東為0，疫情算是暫時穩定下來。對此，回顧蔡英文政府從22日通報Delta案例起，在96小時內建立起哪些圍堵機制，以及重要決策。

在22日通報Delta病毒案例後，指揮中心即刻啟動初步的因應作為，屏東進行徹夜疫調工作，並擴大匡列，也同步進行採檢工作；接著，中央也建議執行擴大採檢，屏東縣政府則一邊進行疫調、匡列與採檢，一邊建立篩檢量能。

到了24日，量能建立起來後，正式啟動社區擴大篩檢工作；而在相關圍堵機制都確定到位之後，行政院長蘇貞昌則在25日一早，在行政院召見衛福部長陳時中、執行長王必勝、農委會主委陳吉仲等人，當面確定相關圍堵作業的進度，以及是否確實到位，並針對後續防疫等級與邊境管制政策進一步商議。

據悉，在這場蘇貞昌主持的防疫會議中，他當場打了一通電話給屏東縣長潘孟安，確認第一線所需的相關資源，且大家立即拍板防疫等級的提升，確定從26日起，超商、超市、市場與餐飲業關閉三天；同時，他更直接指派王必勝南下屏東協助。

事實上，從行政院25日釋出的新聞稿，就可以看出端倪。行政院發言人羅秉成轉述，蘇貞昌在會中表示，近來幾個國家都發生Delta病毒株迅速傳播的事件，甚至有許多已經解封的國家又遭遇到第二波疫情，指揮中心建議將列為高風險國家的入境者，採取更嚴格的隔離措施，入境後即送往集中檢疫所。

對於強化國境的防堵工作，蘇貞昌在會中當場允諾，並且認為無論是面對哪一種病毒，確實做好隔離檢疫和個人防疫措施，才是圍堵疫情擴散之道。因此，政府即刻提升邊境管制作為。

接著，蘇貞昌在26日的防疫會議中，再次重申，入境旅客都必須強制入住防疫旅館、高風險國家入境必須強制入住集中檢疫所，而解除隔離前必須強制採檢等措。

總體而言，從22日到25日的96小時內，完成疫調、擴大匡列、強化篩檢，到疫苗施打；另外，也包括疫情等級的調整、邊境管制的升級工作。

對此，總統蔡英文則透過臉書表示，屏東的疫情暫時獲得控制，接下來還要戒慎恐懼，持續圍堵疫情。她也重申，政府在國境的把關工作，從昨天開始啟動三大加強措施，包括入境一律集中隔離，而七個高風險國家入境者，都要入住集中檢疫所，其他國家入境者，取消居家檢疫，並入住防疫旅館。

另外，蔡英文表示，所有入境者在隔離期滿前，也都一律進行PCR篩檢，而從重點高風險七國入境者，在進入隔離前，也要加做一次PCR篩檢。