　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌視察疫苗檢驗封緘流程　零下20度工作環境曝光

 

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌28日前往桃園市的裕利公司大園物流中心視察冷鏈倉儲及疫苗檢驗封緘流程。他表示，每一劑疫苗都非常珍貴，從運送、海關、封緘、配送等過程，都經過相當嚴謹的程序，才能施打在國人身上，要向在這個過程中奉獻心力的全體工作同仁表達最深的感謝。

蘇貞昌表示，險峻的疫情，讓大家迫切地等待疫苗，今天他特別到裕利公司，向在現場辛苦工作的全體同仁及食藥署同仁表示肯定及感謝。

他說，疫苗從原廠製造，一直到國人接種，歷經各個階段，是非常漫長、專業且嚴謹的過程。從總統蔡英文、國安與外交團隊，辛苦為台灣爭取疫苗，衛福部與相關團隊購買、訂約，到疫苗送上飛機後，由我們的航運團隊在第一時間運送回台灣，並在經過海關後，接下來則開始進行專業的審查、封緘及運配送流程。

▼行政院長蘇貞昌視察冷鏈倉儲及疫苗檢驗封緘流程。（圖／行政院提供）

▲▼行政院長蘇貞昌視察冷鏈倉儲及疫苗檢驗封緘流程。（圖／行政院提供）

蘇貞昌表示，這些專業流程，由具有近百年歷史、國際規模龐大的裕利醫藥集團，有相關人員、車輛、倉庫，以及專業的運送，再由食藥署同仁做專業審查，完成相關行政程序，並且一個個封緘，實在很不簡單，足見疫苗之珍貴，以及政府對於保護國人健康的重視。

蘇貞昌說，來到現場，可更清楚地看到，對於不同的疫苗，有不同的要求，例如不同的環境及保存溫度，連工作同仁都要配合疫苗的要求，要在最嚴酷，零下20度的低溫環境下工作，真的非常辛苦，因此他特別向大家表示肯定與感謝。

蘇貞昌也表示，每一劑疫苗都是經過繁雜、辛苦的程序，才能安全地施打在國人身上，保護你我的健康，除了要感謝有這麼多人辛苦處理，也請國人珍惜這些疫苗的珍貴。

蘇貞昌說，他感謝裕利公司，該公司百年經營、具專業經驗，同時配合政府的需要，提供最好的服務。院長也肯定食藥署同仁認真、專業、負責、勤快，從第一次進來11萬劑AZ疫苗，到現在有更多的疫苗，卻能用更短的時間完成相關程序，期勉大家繼續加油，讓進度更快、做得更好。

▼行政院長蘇貞昌視察冷鏈倉儲及疫苗檢驗封緘流程。（圖／行政院提供）

▲▼行政院長蘇貞昌視察冷鏈倉儲及疫苗檢驗封緘流程。（圖／行政院提供）

ET快訊
日本贈台AZ疫苗「未列WHO緊急使用清單」！　指揮中心回應了
台灣防疫全球最新排名「雪崩式暴跌」！　落後巴西
快訊／「Delta接觸史」逃逸2移工在雲林尋獲　採檢結果出爐
高雄全裸妹也曾在台中留影　穿警察男友制服爆乳照曝
台灣棒球衝世界排名第2！關鍵原因曝光
快訊／傳確診個案　枋寮醫院再關2天！
娶19歲嫩妹！大叔怕被戴綠帽「瘋狂播種」　21年生15兒變網

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇貞昌視察疫苗檢驗封緘流程　零下20度工作環境曝光

中央別再黑箱！王欣儀籲：公開施打疫苗的官員名單

一張圖看中央跟進國民黨防疫政策　江啟臣再建議蔡政府做這件事

Delta病毒毀了暑假！柯文哲嘆「解禁之日」11字喊話：沒冒險本錢

我駐澳門代理處長也被迫返台！同樣因拒簽「一中承諾書」未獲簽證

「屏東疫情暫獲控制」　蔡英文曝國境阻擋Delta病毒3大措施

同樣是捐疫苗！孫大千揭政府對民間「4差異」：拜託收起政治算計

陳怡君爆北市府115人確診　黃瀞瑩：74人康復「勿以統計製造恐慌」

快訊／烏來首度出現2人確診　侯友宜證實了！

要王必勝協助卻沒送公文　黃珊珊曝原因！有2點要幫忙

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

Delta變種侵台「賈永婕聽到秒衝屏東！」　「親自搬儀器＋贈800套防護衣」哽咽喊話

孫協志、王仁甫錄《我難過》200人接唱　小刀也來了！畫面公開聽了超感動

前車壓車+急彎、後車雙黃線超車 2三寶撞一團...驚險畫面引網論戰

「大眼仙妹」報案協尋失聯爸　人找到了網暴動謝警：岳父還好嗎

蘇貞昌視察疫苗檢驗封緘流程　零下20度工作環境曝光

中央別再黑箱！王欣儀籲：公開施打疫苗的官員名單

一張圖看中央跟進國民黨防疫政策　江啟臣再建議蔡政府做這件事

Delta病毒毀了暑假！柯文哲嘆「解禁之日」11字喊話：沒冒險本錢

我駐澳門代理處長也被迫返台！同樣因拒簽「一中承諾書」未獲簽證

「屏東疫情暫獲控制」　蔡英文曝國境阻擋Delta病毒3大措施

同樣是捐疫苗！孫大千揭政府對民間「4差異」：拜託收起政治算計

陳怡君爆北市府115人確診　黃瀞瑩：74人康復「勿以統計製造恐慌」

快訊／烏來首度出現2人確診　侯友宜證實了！

要王必勝協助卻沒送公文　黃珊珊曝原因！有2點要幫忙

鄧福如不藏了！首曝兒子Q萌正臉　HowHow粉絲high翻：還好像媽媽

賴雅妍魅力拼過《機智醫生》　和王傳一浪漫吻不停

別拿市民生命當籌碼！柯文哲還在心繫2024？（伊佳奇）

日本贈AZ疫苗「未列WHO緊急使用清單」！莊人祥證實：不是必要條件

【英語多益通】變種病毒傳染力更強　英文怎麼說？

蘇貞昌視察疫苗檢驗封緘流程　零下20度工作環境曝光

中央別再黑箱！王欣儀籲：公開施打疫苗的官員名單

快訊／屏東「Delta接觸史」逃逸2移工在雲林尋獲　採檢結果出爐

接種兩劑疫苗「85天降90％」！美國研究：需再追加一劑

高雄全裸妹非第一次！曾在台中留影　穿警察男友制服爆乳照曝光

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

政治熱門新聞

快訊／曾載秘魯返台祖孫回屏東！新北防疫計程車司機PCR結果出爐

王浩宇「求助韓國瑜」幫賣襪：可寄給您試穿

快訊／侯友宜擴大紓困範圍　「這些行業」員工可領3萬元

足當模範生！沈富雄：台灣延長三級是國際笑話

陳怡君爆北市府115人確診　黃瀞瑩：74人康復「勿以統計製造恐慌」

快訊／新北2人接觸屏東Delta病毒確診者　侯友宜曝最新篩檢結果

快訊／接觸「可能感染Delta」枋寮確診者　北市2市民PCR結果出爐

台灣放陽性乘客飛金門　縣長怒了

快訊／北農曝第一例確診感染源　「有去過萬華茶室」

遭酸「該學蔡壁如到前線」！林靜儀1句話狠打臉

Delta病毒侵襲！柯文哲11字喊話：沒冒險本錢

2市民接觸疑Delta感染者　北市府晚間回應

快訊／新北疫情漸受控制！　侯友宜點名「這四區」要密切注意

快訊／新北今增33例「烏來首度出現2例」　各區染疫數曝光

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌稱監委若約詢陳時中不厚道　他問：陳菊這口氣忍的下去？

蘇貞昌稱監委若約詢陳時中不厚道　他問：陳菊這口氣忍的下去？

對於監察院傳出擬約詢指揮中心指揮官陳時中的說法，行政院長蘇貞昌27日受訪時稱，苛責防疫團隊相當不厚道也不公平。新北市議員葉元之認為，蘇貞昌公然挑戰憲法，對監察院指三道四，「陳菊能忍？蔡英文噤聲？」

蘇貞昌宣布：高原交流道6／29中午通車

蘇貞昌宣布：高原交流道6／29中午通車

圍堵Delta病毒　蘇貞昌防疫會議下令：強化邊境管制

圍堵Delta病毒　蘇貞昌防疫會議下令：強化邊境管制

普篩圍堵Delta病毒？　蘇貞昌：有偽陰、陽性不可掉以輕心

普篩圍堵Delta病毒？　蘇貞昌：有偽陰、陽性不可掉以輕心

監察院擬約詢陳時中？　蘇貞昌：不厚道也不公平

監察院擬約詢陳時中？　蘇貞昌：不厚道也不公平

關鍵字：

蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

訂14杯飲料遭檢舉群聚！她氣炸：不想送就說

《愛玩客》男星出櫃「宣布已結婚」！

打工族紓困1萬元今開放申請

曾雅蘭憂鬱臉凹　3天不吃喝

快訊／冒雨騎單車上國道慘死　性別難辨

送餐收四位數小費！他公布明細糗了

快訊／那對夫妻報喜懷孕了！流產2年生回二胎

月薪3萬！小資女「貸款全投股票」慘賠光

超商限時2天「大杯美式、拿鐵買1送1」

快訊／再增3死！今本土病例+60

打工族1萬元補貼領到嗎？三種人不符合

Gino假日搭北捷！　見「忠孝敦化站實況」嚇傻

6天跑7間旅館！「中壢旅宿王」職業曝光

快訊／曾載秘魯返台祖孫回屏東！新北防疫計程車司機PCR結果出爐

王浩宇「求助韓國瑜」幫賣襪：可寄給您試穿

更多

最夯影音

更多
Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院
6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面