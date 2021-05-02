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社會 社會焦點 保障人權

被女友趕出門超火！基隆男傳裸照給她前夫　情商不足下場曝

▲▼吵架,情侶吵架。（圖／CFP）

▲基隆一名賴姓男子，因與女友吵架被趕出家門後心生不滿，竟然將女友的裸照散布給其前夫。（圖／示意圖，與本案無關／取自CFP）

記者林冠吟／基隆報導

基隆一名蘇姓女子與賴姓男子原為男女朋友關係，但在2019年中秋節時2人因故爭吵，蘇女對賴男怒提分手，還將他掃地出門。賴男不甘2人分手，且在同居期間他除了支付自己的生活費外，還供應蘇女一家的花用，不甘人財兩失，竟然就將蘇女的裸照傳給蘇女的前夫與友人看，蘇女得知後，氣得對賴男提出告訴。基隆地方法院審理後，依個人資料保護法判處賴男有期徒刑3個月，得易科罰金。

蘇姓女子與賴姓男子原為男女朋友關係，期間曾到台中市某汽車旅館發生關係，賴男在經過蘇女的同意拍下蘇女的裸照；沒想到，2人在2019年中秋節時因故發生爭吵，蘇女怒對賴男提分手，還把他趕出門外。

賴男認為2人只是吵架就被趕出門外，太過無情，且2人在同居期間除了賴男自己的生活花費之外，蘇女與其家人的開銷多半是他所支付，加上蘇女的家人常對他態度不佳，不甘人財兩失，竟將先前存在手機內蘇女的裸照，散布給蘇女的前夫與友人，直到友人告知蘇女後，她才知情，氣得對賴男提出告訴。

基隆地方法院審理後認為，賴男以Messenger將蘇女的裸照傳給他人，意圖損害蘇女的人格，讓她在親友面前「抬不起頭」、「無顏見鄉親父老」。

法官指出，賴男的行為無助於解決紛爭，反而滋生更多問題，不但無法挽回感情，還會被視為「恐怖情人」，顯見其「情商」及法治教育不足，依個人資料保護法第41條，判處賴男以求徒刑3個月，得易科罰金，全案仍可上訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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