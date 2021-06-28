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【傳愛的旅程】東森大愛直送偏鄉　激勵孩子勇敢作夢

▲▼東森大愛直送偏鄉激勵孩子敢作夢。（圖／東森慈善基金會_傳愛的旅程）

文／林璟倩

「當拆開一個個紙箱，拿出一雙雙閃閃發亮的全新直排輪鞋，一旁孩子們的眼睛也都閃閃發亮！」台中新社山區大林國小老師生動地描述。

這些都是來自東森「愛心認捐公益平台」送給偏鄉孩子的禮物。每一雙直排輪都是一位東森購物會員的愛心奉獻，溫暖著孩子們的心，也激勵著他們勇敢作夢，奮發向前。

東森慈善基金會過去20年來，經由「送愛到部落」行動，把綿綿不絕的關愛送到孩子們手上，也與全台偏鄉小學牽起美好的緣分。在參與的過程中，不經意發現學校棒球隊孩子們腳上的球鞋，不是磨破了、就是開了口；而他們每天練習用的棒球、球棒和手套，也多所破損，甚且還是好幾個人輪著用。由於這些偏鄉的迷你小學，學生少、資源更少，每每設備不足或亟待汰舊換新時，多半要靠老師主動向外界募集資源、或努力寫企劃案申請補助，倘若孩子們當
年沒有拿出好表現或亮眼的成績，往往就只能年復一年將就著用。

▲▼東森大愛直送偏鄉激勵孩子敢作夢。（圖／東森慈善基金會_傳愛的旅程）

▲台東忠孝國小棒球隊穿上東森購物送來的新球鞋，各個笑逐顏開。

公益平台 歡喜圓夢

心疼這些在刻苦中力求上進的孩子們，東森集團大家長王令麟主動向校方表示願意一起想想辦法。2018年，東森購物開辦「愛心認捐公益平台」，王令麟率先登高一呼，向廣大的東森購物會員發出募集令，會員們只要下單認購偏鄉小學亟需的物資，就會由東森購物發貨直送到小朋友手中。

第一波愛心認捐活動，募集的是台東縣竹湖國小的電腦以及忠孝國小的運動用品。位於長濱海岸第一排的竹湖國小，長年受海風吹襲，學校3C產品耗損率極高，小朋友可堪使用的電腦所剩無幾，上課時都得輪著用，時任校長的廖允伶特別站出來為孩子們請命：「用電腦上網找資料，是偏鄉孩子打開一扇窗、與世界接軌的重要工具。」透過ETtoday東森新聞雲及東森購物台的聯手宣傳，20組電腦火速在短短一個月內募集完畢，專車送到竹湖國小，讓全校師生感動不已。

而位於台東海線的忠孝國小，針對孩子們的運動天賦，積極發展各類體育競技活動，其中棒球、游泳、西洋劍、射擊與跑步項目先後為學校抱回了十多座獎盃，成績斐然。但因為多數家庭經濟困難，棒球隊的孩子沒有一雙像樣的球鞋，游泳隊的孩子買不起一件泳衣、一副蛙鏡，東森購物會員發揮大愛，在最短時間內又募齊了所有的物資，讓忠孝國小的小選手們如獲至寶、笑顏逐開。

▲▼東森大愛直送偏鄉激勵孩子敢作夢。（圖／東森慈善基金會_傳愛的旅程）

▲屏東縣武潭國小柔道隊是全國性柔道比賽的常勝軍。

快遞愛心 使命必達

「愛心認捐公益平台」的募集活動一波接一波。之後又接續為嘉義縣竹崎鄉光華國小募齊十組電腦；幫台中新社大林國小募集直排輪，讓小朋友們不必再用想像溜「空氣直排輪」；為花蓮東竹國小籌募排笛、電子琴、藍芽喇叭、安全棒球組及數位相機，讓孩子們得以自小培養多元興趣；為花蓮山興部落的小朋友募得四台涼風扇、47雙運動鞋，以及發育中小女生所需要的貼身內衣，讓原住民孩子的生活日常不虞匱乏。而台中福民國小師生引頸期盼的20把烏克麗麗、屏東武潭國小金牌柔道隊亟需的痠痛藥膏貼布、花蓮縣富里鄉東里國小需要的30套球衣球鞋，以及秀林鄉崇德社區小朋友日日盼望的50顆足球，也都在東森購物會員的愛心大噴發下，全數成功達標。

▲▼東森大愛直送偏鄉激勵孩子敢作夢。（圖／東森慈善基金會_傳愛的旅程）

▲台中新社大林國小的小朋友，終於等到日日盼望的直排輪鞋。

有別於一般募資多由主辦單位匯集物資後一次寄送，東森購物主辦的「愛心認捐公益平台」則透過每一位善心的東森購物會員直接下單，之後比照一般網購程序送貨，將會員捐贈的愛心禮物直送各個偏鄉小學，交到老師和孩子們手中。也因此，在陸續接獲物資的過程中，許多老師及孩子們都開心地形容：「好像天天都在拆禮物，充滿驚奇與驚喜！」透過東森購物會員的接力送愛，讓孩子們真實感受到來自台灣社會的關愛，相信這也將成為他們成長過程中最堅實的後盾與最溫馨美好的回憶。

滿足孩子們的想望與期待，「愛心認捐公益平台」總能使命必達，也激勵著每一個偏鄉的孩子勇敢作夢。

►►►傳愛的旅程--東森公益20年紀實

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