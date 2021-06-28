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娶19歲嫩妹！窮大叔怕被戴綠帽「瘋狂播種」　21年生15兒變網紅

超猛老翁！憂小30歲嫩妻偷吃　乾脆「瘋狂播種」連生15兒

▲72歲梁姓老翁與妻兒。（圖／翻攝微博／下同）

圖文／CTWANT

大陸廣西省一名72歲的梁姓老翁，在他49歲那年娶了年僅19歲的嫩妻，雖然雙方家裡都沒什麼錢，但卻是自由戀愛結婚。只是，粱男婚後擔心會被妻子拋棄，於是想出一個妙招，那就是「瘋狂播種」，在21年內生了15個孩子，實力相當驚人。

超猛老翁！憂小30歲嫩妻偷吃　乾脆「瘋狂播種」連生15兒

綜合陸媒報導，梁男1994年到廣東省工作時認識了19歲來自貴州省的妻子，兩人交往、結婚，隔年就生下長女，也讓梁男決定要多待在家裡，所以選擇舉家搬回廣西的山上，改行割樹脂賺錢。

超猛老翁！憂小30歲嫩妻偷吃　乾脆「瘋狂播種」連生15兒

當時許多媒婆見到梁妻年輕貌美，甚至有人勸她離家出走、改嫁他人，梁妻都一一拒絕，但梁男還是相當擔心，所以開始了狂生孩子的計畫，1996年就生下次女，1997年12月生下三女，1999年1月生下第4胎男孩，2000年1月再生兒子，同年11月又生了雙胞胎女兒……21年內總共生了15個孩子。

超猛老翁！憂小30歲嫩妻偷吃　乾脆「瘋狂播種」連生15兒

梁妻在第12胎之前都是自己動手剪臍帶，剪刀從未消毒過，生出孩子就在肚臍上抹一點茶油作為消毒，到了第13胎之後才進醫院生產，消息曝光後也讓外界非常訝異，但因為大陸有嚴格的生育政策，所以他們也無法安心到醫院待產。

超猛老翁！憂小30歲嫩妻偷吃　乾脆「瘋狂播種」連生15兒

當地政府對梁男十分寬容，不僅沒有對他祭出巨額罰款，還讓他的15個孩子全部可以報戶口，並列入低保政策扶貧對象，每個月都給他人民幣2000元（約台幣8768元）的補助。梁男第15個孩子是在他71歲時才生的，也讓外界認為他一定有「壯陽秘方」，於是天天都有一堆人來到他家圍堵，後來發現他真的什麼秘方都沒有，才漸漸放棄。

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