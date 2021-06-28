丁守中2月被造冊「振興醫院董事」　黃珊珊要中央解釋為何接受註記

記者袁茵／台北報導

前國民黨立委丁守中日前坦承，自己在台北市振興醫院接種新冠肺炎AZ疫苗，台北市副市長黃珊珊24日表示，已經請稽查科在振興醫院做稽查，若違規會依法處理。黃珊珊28日再表示，丁守中等人在2月份就造冊，理由為醫院董事，屬於醫院非醫事人員，但都有上傳到全國性預防接種資訊管理系統（NIIS），會請示中央為什麼接受這樣的健保卡註記。

台北市政府28日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自召開，並對北農確診案例、Delta變種病毒侵台、北市2市民與疑似感染Delta病毒確診者接觸、丁守中赴振興醫院打疫苗爭議等議題做回應。

針對丁守中自爆在振興醫院打AZ疫苗，黃珊珊28日表示，北市衛生局有去稽查振興院，得知丁守中等人確實在2月就已經造冊，5月26日施打疫苗，並上傳到全國性預防接種資訊管理系統（NIIS），理由為「醫院董事」，屬於第一類中的非醫事人員。

不過，黃珊珊指出，為求慎重起見，會請示中央關於2月造冊時，對醫事人員解釋部分，看看中央當時為何接受上傳NIIS，以及將健保卡註記，「他們在5月26日施打時，是依照醫院非醫事人員施打的，這部分還是請示中央。」

▼台北市副市長黃珊珊。（資料圖／台北市政府提供）