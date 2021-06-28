義助安心抗疫　台南市博仁獅子會捐贈300件醫用防護隔離衣

▲台南市博仁獅子會黃子哲會長代表，捐贈安南醫院300件拋棄式醫用防護隔離衣，由林聖哲院長代表受贈。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

考量新冠肺炎疫情持續嚴峻，醫護量能仍持續吃緊，醫院醫療耗材資源正快速消耗中，台南市博仁獅子會，28日上午在黃子哲會長帶領各獅友幹部下，捐贈安南醫院300件拋棄式醫用防護隔離衣，由林聖哲院長代表受贈，為第一線醫護人員健康及安全盡份心力。

黃子哲會長指出，此次所幸有賴防疫紡織國家隊聚紡公司積極調度，才能及早將300件P1等級拋棄式醫用防護隔離衣送抵安南醫院。博仁獅子會盼以實際捐贈醫用防護隔離衣行動，來紓緩醫療物資壓力，讓身處抗疫第一線院方醫護朋友們，專心安心放心自身安全做好疫情控制工作，以助全台灣可早日脫離疫情惡夢。

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林聖哲院長表示，面對疫情無情考驗，第一線醫護同仁需長時間穿著密不透風的防護衣，在高溫炙熱天氣下進行採檢工作，承受身體疲頓及可能有染疫風險的精神壓力。在此時疫情艱困時刻，特別感謝台南市博仁獅子會及時雨捐贈醫用防護隔離衣，讓院方醫護人員得以在安全環境下執行採檢作業，安全安心加倍。

林聖哲院長亦呼籲，暑假時期請大家也儘量減少外出公共場所和人潮聚集，若自身先前有北部旅遊史但發現有感冒症狀時，務必盡速前往專責醫院趕快接受篩檢，保護自己就是保護家人及他人健康，大家一起「不要移動」才能儘早恢復正常社交生活。

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