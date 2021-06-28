快訊／本土Delta病毒維持8例！　秘魯祖孫同班機34人檢驗結果出爐

記者嚴云岑／台北報導

屏東秘魯返台境外移入祖孫感染Delta病毒，截至26日整起群聚12人，8人驗出相同病毒株，指揮中心今（28）日未公布新增Delta病毒株，指揮官陳時中表示，目前群聚維持10+2，居家隔離178人，包含大家看到的14410工作接觸者，在新北這兩天PCR檢驗是陰性，同班機接觸者38位，34位PCR檢驗陰性、3位檢驗中、1位出境。

陳時中另提到，搭乘防疫計程車司機也在新北，檢驗也是陰性。雖然目前群聚看似還沒有脫離，但還是不能大意，要持續去了解。

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昨日緊鄰枋山鄉的枋寮鄉又新增一名確診個案，案號14734、感染源待釐清，雖然病毒基因定序尚未出爐，但已知有兩名接觸者住在台北，上午PCR採檢結果「暫時陰性」。新北市昨日野表示，有一名市民接觸過Delta病毒確診者，衛生局已安排入住集中檢疫所，採檢結果也是陰性。

屏東縣枋寮鄉新增個案14734，6月24日、26日曾至枋寮醫院一樓急門診，縣府已要求枋寮醫院今（28）日暫停急診、門診一天，全面消毒，擴大匡列有重疊足跡的民眾、醫院工作人員205人採檢及隔離，並緊急在枋寮國小設置社區篩檢站，上午9點啟用，請符合條件的民眾盡快前往篩檢。

▲枋寮確診個案(案14734)調查追蹤情形。（圖／指揮中心提供）

指揮中心27日公布屏東2起群聚Delta病毒基因定序結果，包括司機一起共餐、泡茶者，還有司機的同住者，再有2人驗出delta病毒株，但指揮官陳時中在記者會上表示，雖然其餘個案還在定序中，但應該難以倖免，「推測整起群聚12人都是delta病毒株。」

昨傳出秘魯祖孫確診前曾外出倒垃圾，也有外出泡茶、共餐，遭網友質疑防疫鬆懈。對此，陳時中也強調，泡茶沒有超過5人的社交距離規定，防疫強度若沒拿捏好，就會形成防疫疲乏，甚至造成反彈，恐影響防疫成效。因應疫情爆發，屏東也請求疫苗支援，指揮中心26日已先發配1200劑AZ疫苗，30日也會依原先分配，配送2萬1700劑莫德納疫苗。