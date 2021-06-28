屏東12人染Delta　醫籲火車站、公路、國道設篩檢站：封住北傳關口

記者陳俊宏／綜合報導

屏東印度Delta病毒株傳播鏈向外擴展，已有12人染疫，指揮中心27日公布基因定序結果，確定12人都是Delta病毒。對此，精神專科醫師蘇偉碩建請屏東縣長潘孟安，封住疫情北傳的關口。

蘇偉碩27日在「蘇偉碩醫師的543」臉書提到，「潘孟安縣長您辛苦了，我建議在連絡高屏的鐵公路口，含台鐵屏東各車站、高屏大橋屏東端、88公路潮州端、萬大橋萬丹端、雙園大橋新園端、國三屏東交流道內埔運動公園端，這幾個高屏地區雙向交流頻繁的要道阨口，都設立篩檢站，鼓勵往來民眾免費篩檢，封住疫情北傳的關口。」

▼屏東楓港老街空拍圖。（圖／東森新聞）



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Delta病毒入侵屏東，針對外界建議封城2周、提升四級警戒等建議。潘孟安回應，謝謝很多寶貴意見，不管來自鄉親、醫師的意見，縣府都會廣納雅言，但具體作為都要審慎評估，尤其過去雙北疫情大爆發時都沒有封城，目前將持續以強化的防疫措施應對，「目前沒有封城考慮」。

屏東24日緊急開設快篩站，潘孟安表示，截至27日中午止，總計篩檢人數已達1174人，其中913人PCR結果為陰性，261人仍在檢驗當中。

▼潘孟安全力圍堵疫情。（圖／翻攝潘孟安臉書直播）

