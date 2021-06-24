LINE推貼圖吃到飽！她試用問意願…網揭「3盲點」：適合這類人

▲LINE推出貼圖超值方案，有網友詢問大家實際下載意願。（示意圖／記者洪正達攝）

網搜小組／閔文昱報導

即時通訊平台LINE在23日宣布全新「LINE貼圖超值方案」於台灣正式上線，除推出小額月繳、年繳及學生方案外，還特別提供首月免費試用，讓不少人都相當心動。對此，有網友就詢問「這個大家會想訂閱嗎？」引發不同意見的討論。

一名網友在Dcard發文指出，LINE推出貼圖超值方案，有分基本型跟進階型，方案也有分為一般、學生以及年度，讓她相當好奇訂閱後會是如何，於是就按了開始免費試用一個月，結果就發現雖然有部分貼圖和表情貼沒辦法使用，但還是有很多貼圖跟表情貼都可以直接下載，於是詢問「LINE推出這個大家會想訂閱嗎？」

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▲LINE推出貼圖吃到飽優惠。（圖／資料照）

文章曝光後，有許多網友紛紛留言表示，「怎麼辦我有點心動，誰來滅火一下」、「我覺得這個訂閱制不錯耶！我常常因為腦波弱，買了一堆貼圖，用了一個月後發現其實用不太到，又捨不得刪除」、「我馬上訂閱起來了600元一年，超級開心畢竟我很喜歡用貼圖，也喜歡吃到飽的感覺，平常都需要精挑細選很喜歡的才買，現在好多喜歡的也可以使用了」。

不過也有網友點出3大盲點認為，首先，取消訂閱後會被收回去，直接買斷比較划算。其次是，不確定喜歡的創作者是否收得到錢。最後則是，若喜歡的歡貼圖不在名單內，使用率就會大大降低，「直接買不是更好，幹嘛訂閱浪費錢，訂閱了半天也不是妳的」、「我覺得這是適合想用啥就用啥，喜有一大堆選擇的用戶使用」。

據了解，「LINE貼圖超值方案」有「基本型」與「進階型」兩大類，各分月繳、年繳及學生共六種方案。「基本型」平均每月最低40元起，即可享受超過400萬組原創貼圖的任選即用；「進階型」方案更加碼超過5萬組表情貼，讓同時喜愛貼圖與表情貼的用戶，恣意享有豐富的溝通樂趣。所有方案皆特別提供首月免費試用，學生族群另有特別的優惠方案可供選擇。