【廣編】萌翻了！養鹿協會鹿隊長LINE上報到

▲中華民國養鹿協會最新設計貼圖「鹿隊長」限量上架，短短3小時內爆衝17萬下載人次。

圖、文／中華民國養鹿協會提供

中華民國養鹿協會LINE官方帳號於6月15日推出2019年徵選吉祥物公仔活動所選出的「鹿隊長」設計貼圖活動，此檔限量貼圖活動於短短三小時內爆衝17萬下載人次，可見鹿隊長的魅力指數破表。

企劃貼圖主題階段是由中華民國養鹿協會召集企畫貼圖小組與公仔作者共同針對主題作多方發想，希望藉由貼圖拉近養鹿產業與現實生活的距離，最後選定八組貼近生活且有創意的貼圖，讓大家防疫宅在家期間添加聊天樂趣。

鹿隊長貼圖由原創趙澤瑋小姐（吉祥物公仔設計第一名）再次操刀，她表示希望透過鹿隊長可愛的模樣能撫慰大家防疫期間產生的疲憊感。貼圖中的「您鹿取了｣希望能創造表示大家有共識的網路新名詞，也希望「休息是為了拉更長的鹿｣能在疫情期間提醒大家準備好蓄勢待發。

中華民國養鹿協會負責協助全省鹿農進行鹿場管理及推廣國產鹿茸，「國產鹿茸」在中華民國養鹿協會的各項行銷推廣活動努力下，已是消費者食用鹿茸的首選品牌，而這次結合LINE官方帳號社群媒體貼圖推廣活動，讓更多不同層面的族群能夠認識國產鹿茸及了解國產鹿茸更多應用產品。

沒載到鹿隊長的朋友看過來，更多鹿隊長相關活動訊息請關注中華民國養鹿協會粉絲專頁https://www.facebook.com/deerfarmers