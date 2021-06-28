「親情聯繫疫情不間斷」　高雄女子監獄啟動Line視訊會面

▲高雄女子監獄啟動Line視訊會面 。（圖／高雄女子監獄提供，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

1名今年國中畢業的女學生日前怯生生來到高雄女子監獄門口，要拿升學同意書給媽媽簽名，說著說著眼眶就紅了起來，表示好久沒有看到媽媽了，女子監獄獲悉，經防疫措施後讓她彈性會面，完成心願，讓她很感動；另該女子監獄29日起啟動以Line方式進行視訊會面，「疫情期間，親情聯繫不間斷」。

▲Line視訊會面 。

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受新冠肺炎疫情嚴峻的影響，各矯正機關暫停辦理收容人一般接見業務，28日五下午，一個國中小女孩怯生生來到高雄女子監獄門口，要將升學同意書交給媽媽簽名，說著說著眼眶泛紅，她說想念媽媽，好久沒看到媽媽了。雖然疫情嚴峻，但是孺慕之情令人動容，該監特地替她量體溫、消毒、詢問旅遊史、接觸史，隔著防疫隔板，讓她如願看到媽媽，互訴思念之情。

而為配合矯正署政策及紓緩收容人防疫期間緊繃的情緒，高雄女子監獄特予收容人每週一次之電話接見，讓收容人與家人互報平安。並自6月29日起增設6組平板電腦，以LINE視訊方式辦理接見，透過視訊可以看到家人的容顏，單日可增加60人次之接見。

該監獄在疫情的影響下，藉由先進的通訊設備，讓收容人與親人的聯繫不中斷。「有Line無礙，用Line傳愛」用Line傳達彼此的思念及關懷，藉由親情緩解疫情緊繃的情緒。

該監獄表示，辦理LINE接見的方式是由監內的收容人端提出申請，經過審核後安排，開辦期間將視人數使用情形，斟酌增加設備組數，以方便疫情期間，親情聯繫不間斷。

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