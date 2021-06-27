確診母女15天內先後亡！極高病毒量曝　80歲父正與病毒搏鬥中　　

▲彰化新增洗腎女亡。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣府公布今天零確診，但新增1名女性(約46歲)死亡病例，是一名洗腎病患，是屬醫院群聚傳播鏈之一，她有糖尿及腎臟病史昨天死亡，她洗腎的母親已經於日前確診死亡，父親則仍收治在醫院中。

衛生局長葉彥伯指出，今天新增死亡女性(40多歲)，屬醫院群聚感染鏈，母女2人皆是洗腎患者，母親洗腎15年，6月3日發病，Ct值12，6月11日死亡；女兒於6月5日發病、隔天採檢Ct值13，6月26日死亡，她父親(80歲)確診後，一度狀況危急，目前狀況好轉，但仍收治在醫院治療中。

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王惠美表示，Delat強襲，呼籲民眾切勿外出趴趴走，還是宅在佳比較安全，這2天連續發生民眾到海邊觀夕陽，險遭滅頂的事件發生，提醒民眾勿因一時興起，耗費寶貴的警消及醫護資源。

中央配送莫德納疫苗共55,300劑明天將會分批抵達，提醒民眾不論哪種疫苗，都夠安全，「有疫苗、趕快打」。

王惠美指出，中央指揮中心將於6月28日配送莫德納疫苗第一批33,600劑，7月8日配送第一批第二次21,700劑，符合接種資格者以設籍彰化縣75歲至84歲44,365人為主，並於7月2日至7月8日施打，可在網路同步查詢。

王惠美提醒民眾，這次Delat病毒來勢洶洶，居家隔離者務必遵守禁止外出、盡量與家人分開居住，同住者應採取適當防護措施，不可共食，避免非必要訪客，禁止近距離(1公尺以內)、或15分鐘以上的接觸，違反規定者最高可處100萬，必要時強制安置。

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