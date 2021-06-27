Delta強襲「屏東今+1」穩了？　網曝最大隱憂：希望不會有

▲枋山大消毒。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

日前祕魯祖孫確認感染印度變異株Delta病毒，中央流行疫情指揮中心26日證實，總共有8名個案感染Delta；事件爆發後，許多人相當擔心疫情可能會持續擴大，不過指揮中心稍早宣布，屏東縣今日新增1本土病例。就有不少網友得知令人振奮的消息後，紛紛表示「屏東厲害了」、「謝謝潘縣長」。

指揮中心今天公布新增88例本土個案，個案分布以新北市41例最多，其次為台北市33例、台南市8例、桃園市3例，新竹市、南投縣、屏東縣各1例。由於許多人都相當擔心Delta病毒會在屏東散開，因此屏東縣今日+1，也成為了令人稍稍安心的好消息。

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就有網友在PTT的Gossiping板上，以「屏東+1」為題發文，提到屏東今天確診個案+1，「同島一命，大家加油」，希望屏東可以穩住，圍堵印度變異株Delta病毒。

▲社區篩檢站情況。（圖／翻攝自Facebook／疾病管制署 - 1922防疫達人）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「穩啦！讚」、「屏東空曠一點，有差」、「為屏東祈福，這一刻我們都是屏東人」、「屏東人口密度小」、「遇台灣神力」。不過，也有些網友仍然相當憂心，直呼「最好啦！發病沒有潛伏期嗎」、「怕的是散到台南、高雄吧」、「祖孫返鄉多日才確診，希望屏東不會後續又有轉陽的，天佑台灣」。

指揮中心證實，祕魯祖孫群聚案共有12人確診，8人驗出相同病毒株，其餘4人還在定序中。這8名感染Delta的個案分別為2例境外、4例本土。

由於屏東確診個案多集中在枋山的楓港、善餘兩村，因此屏東縣政府24日下午緊急設立快篩站，並安排村民優先進行篩檢，2村人口數共1967人，24日篩檢120人、25日篩檢324人、26日篩檢469人，總計913人，其中有1名快篩陽性的個案，經PCR檢驗為陰性。