Delta病毒傳8人！　陳時中：將採檢秘魯祖孫同班機旅客、機組員

記者嚴云岑／台北報導

屏東秘魯返台境外移入祖孫感染Delta病毒，截至26日整起群聚12人，8人驗出相同病毒株，餘下4人還在定序中。昨傳出群聚個案中，有人戴口罩倒垃圾與秘魯嬤打招呼就確診，也有人在確診前泡茶、共餐。對此，指揮中心表示，防疫強度若沒拿捏好，就會形成防疫疲乏，反而影響成效。

因應該起群聚，指揮中心也會針對秘魯返台祖孫同機機組員與前後兩排乘客匡列採檢，會盡快完成。

指揮中心指出，該起群聚事件指標個案為當地白牌司機（案14298），經疫調及接觸者採檢後，發現1位工作接觸者（案14409）確診，而案14409之2位家人（案14407、14408）亦同時確診，其中案14407曾於6月11日、6月14日與秘魯境外移入案13332有短暫接觸，其餘事件相關確診個案均為家庭或活動之接觸者採檢後確診。

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為避免感染擴大，指揮中心已擴大匡列接觸者及採檢，另接觸者安排防疫旅館落實隔離，並於居隔期滿前採檢，截至6月25日案14298群聚相關接觸者匡列136人、共居家隔離99人、自主健康管理匡列32人，自我健康監測5人，其中已採檢124人，PCR檢驗陽性9人、陰性115人，接觸者持續擴大匡列中。

陳時中表示，屏東縣政府在此事件上非常積極，把採檢一圈圈擴大，6/24起採檢444位，昨天報告還有20人PCR還沒有結果，但現採檢出爐都是陰性。6/26又採了469位，其中有一個快篩陽性，不過PCR確診仍是陰性。目前整體採了913位，目前還沒有發現新個案，目前居家隔離人數也增列117人，現在總匡列173位。