快訊／再增9死！今本土病例+88

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎爆發社區感染以來，已造成1.3萬人確診、600多人死亡。指揮中心今（27）日再公布88例確診病例、9例死亡。

指揮中心表示，今日新增之88例本土病例(其中27例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為48例男性、40例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月10日至6月26日。個案分佈以新北市41例最多，其次為臺北市33例、臺南市8例、桃園市3例，屏東縣、南投縣及新竹市各1例；其中60例為已知感染源、2例關聯不明、26例調查中，相關疫情調查持續進行中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲0627確診死亡個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增9例死亡個案，為3例男性、6例女性，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月15日至6月22日，確診日介於5月20日至6月25日，死亡日介於6月22日至6月26日。

指揮中心表示，今日新增1例境外移入個案(案14719)，為本國籍20多歲男性，5月3日曾在奧地利當地檢出COVID-19陽性，6月11日自奧地利返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性證明，入境後至防疫旅館檢疫，6月24日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。個案在臺期間並無症狀，相關接觸者匡列中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,266,904例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,250,863例排除)，其中14,634例確診，分別為1,170例境外移入，13,411例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計102例移除為空號。自2020年起累計632例COVID-19死亡病例，其中624例本土，個案居住縣市分布為新北市319例、臺北市243例、基隆市20例、桃園市17例、彰化縣10例、臺中市及新竹縣各4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。