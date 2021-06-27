疫情期間「死亡車禍」一樣多！　新北78處「測速熱點」曝

▲疫情三級警戒期間，死亡車禍未減少，警方公布78處增設移動式測速相機取締 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇、陳雕文／新北報導

新北市警察局交通大隊統計，自疫情三級警戒期間，新北市為染疫重災區，平日車流明顯銳減，雖然交通事故整體減少6657件，肇事率降低48.9%，但死亡車禍並沒有減少，交大將在轄區78個肇事熱點路段，增設移動式測速照相、長鏡頭照相等，提醒駕駛人減速慢行，預防事故發生。

警方表示，三級警戒期間（自5月15日至6月26日止），新北市全般交通事故共6,963件，與三級警戒前（自4月2日至5月14日止），全般交通事故13,620件比較，減少6,657件，肇事率降低48.9%，其中A1類（死亡）事故無增減、A2類（受傷）事故減少3,520件（-50.2%）、A3類（單純財損）事故減少3,137件（-47.6%），整體來說，防疫期間交通事故雖大幅減少，但死亡事故並未減少，顯示嚴重事故並無明顯降低。

三級警戒期間通勤人數驟減，車流量減少，駕駛人行車間距及自由度相對提高，車速也會跟著提高，分析主要肇事原因以超速、闖紅燈、未注意車前狀況（未減速）、轉彎未依規定為主，而車速太快一旦發生事故，肇事嚴重度（發生傷亡的機率）也會較高。統計分析三級警戒後，新北市轄內28處肇事路段如下：

多數嚴重事故均為「速度管理」不當，或行經交岔路口闖紅燈、不依號誌指示搶先左轉所造成，警方將會運用「移動式測速器材」、「長鏡頭照相」，針對主要違規項目：超速、闖紅燈、轉彎未依規定等違規逕行舉發，並公布近期78處肇事率較高路段，列為熱點重點時段測速照相地點，提醒駕駛人減速慢行，預防事故發生。

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