快訊／板橋居家隔離者違規外出買首飾　侯友宜「不客氣」重罰40萬

記者林銘翰／新北報導

新北市長侯友宜25日表示，昨天有一名板橋區的居家隔離者，違規出門到銀樓買首飾，而且沒有帶手機，遭到市府重罰40萬，也呼籲居家隔離者一定要遵守相關規定，「如果有違法市長一定不客氣、一定依法重懲」。

中央流行疫情指揮中心25日公布，國內新增76例新冠肺炎確定病例，均為本土個案，其中以新北市32例最多，新北市政府下午召開防疫記者會，並由侯友宜親上火線說明。

侯友宜表示，截至6月25日為止，新北市的居家隔離人數是1913人，請配合居家隔離的市民，在過程中一定要遵守相關規定。

侯友宜提到，昨天有一位板橋區的居家隔離者，出門在外沒有帶手機，還違規到銀樓買首飾，被電子圍籬、疫調小組追蹤查到，市府隨即重罰40萬元。

侯友宜說，因為居家隔離有很多陰轉陽的個案，所以請大家務必要遵守隔離的相關規定，「如果有違法市長一定不客氣、一定依法重懲」。

▼侯友宜召開防疫會議。（圖／市府提供）



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