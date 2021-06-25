快訊／化學槽車轉彎奪命　女騎士人車被慘壓輪下當場斷氣亡

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市前鎮區擴建路在下午三點左右發生一起死亡車禍，一名婦人騎機車被一輛要轉彎的化學槽車當場輾斃，婦人還被壓在輪胎底下，無法移動，現在鑑識人員已經到場進行採證，而肇事的司機也被帶往分局進行筆錄。

▲高雄市擴建路發生一起死亡車禍，一名婦人被輪胎輾斃 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市擴建路發生一起死亡車禍，一名婦人被輪胎輾斃 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市擴建路發生一起死亡車禍，一名婦人被輪胎輾斃，圖左為前鎮分局副分局長黃元民 。（圖／記者吳世龍攝）