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學生衝海島狂歡開趴！慘釀西班牙600確診　沙灘爆滿「全免戴罩」

▲▼西班牙馬約卡島（Mallorca）沙灘上滿是觀光客，而由於當局已解除戶外口罩禁令，因此所有人都未戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙馬約卡島（Mallorca）沙灘上滿是觀光客，而由於當局已解除戶外口罩禁令，因此所有人都未戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

西班牙觀光度假勝地馬約卡島（Mallorca）發生大規模感染事件，原因是最近湧入了來自全國各地的許多學生，在畢業季將近的時候來島上旅遊狂歡，結果造成西班牙短期內爆發600例確診、數千人匡列隔離。

根據《歐洲新聞台》報導，西班牙東部巴利亞利群島中面積最大的馬約卡島，是當地著名的海灣觀光、賞鳥勝地，每年也迎接許多來自歐洲各國的旅客，而最近西班牙正值學期末與畢業季，全國各地的學生湧入馬約卡島狂歡開趴，返家後紛紛確診，導致西班牙17個地區中的8個地區爆發疫情，有600多例新增病例，上千名年輕人被隔離。

▲▼西班牙馬約卡島（Mallorca）沙灘上滿是觀光客，而由於當局已解除戶外口罩禁令，因此所有人都未戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬約卡島海灘旁的餐廳中，顧客也都未戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

根據一名學生說法，他的所有朋友都被檢測出陽性反應，目前還沒聽說過有誰是陰性。另一名學生說，他們去馬約卡島是為了與朋友相聚，因為最近完成了大學入學考試後，每個人都想放鬆一下。報導稱，目前馬約卡島與其他地區的衛生當局正忙著進行疫調，找出感染源頭，並且調查這些學生團體去過的各個島上的場所，是否有落實防疫相關規定。

然而，報導指出，西班牙面臨學生疫情爆發加上Delta變種病例增加，仍宣布於25日解除戶外口罩禁令，而無法維持社交距離時則必須戴口罩，但民眾在長期被強制戴口罩後，禁令解除難免會大肆慶祝，夜生活也更加活躍。

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