Delta武功變強「18歲↓最大風險」！1人可傳染7人　醫籲做5件事

▲全台持續大規模接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／綜合報導

印度變種Delta病毒入侵屏東，對此，小兒急診科醫師吳昌騰今天（27日）呼籲要做5件事，趕快打疫苗、趕快打完兩劑的疫苗、打完疫苗還是要戴好口罩、勤洗手、保持社交距離、不要群聚。

吳昌騰在「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」臉書提到，在全球這一波Delta變異病毒浪潮中，18歲以下尚未接種疫苗的朋友將面臨最大的風險，為什麼呢？原因是武功變強了。

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吳昌騰解釋，Delta變異病毒中的一些關鍵突變，例如 E484Q、L452R 和 P614R，使病毒中的棘蛋白更容易附著在ACE-2受體上，也提供生存優勢，可以幫助病毒在社區中快速傳播，這意味著它可以更快地感染和複製，甚至可以更有效地逃避人體的天然抗病免疫力。

吳昌騰說，來比較一下R0值，如果原始Covid-19菌株的R0值約為2.4-2.6，則Alpha變異株的R0值為3.6-4.2，而Delta變異株的R0值為5.6-6.7；就是說，如果一個感染Covid-19原始菌株的人可以感染近2個人；那麼一個帶有Alpha變異株的人可以感染4個人；而Delta變異株一個人可以感染近6-7個人。

▼醫師呼籲保持社交距離。（圖／記者許靖騏攝）

吳昌騰表示，當R0值為2.5，群體免疫的閾值為60% ，但R0值為6，群體免疫的閾值則為 83%，厲害的對手；《Lancet》6月14日發表的一項大規模研究結果顯示，與感染Alpha變異病毒株相比，感染Delta變異病毒株患者的住院風險要高出一倍！

吳昌騰指出，那疫苗有效嗎，「可以合理肯定的是，Delta變異病毒也表現出免疫逃脫」，兩項研究說明一下，第一，最近一項在對印度三個中心100多名醫護人員的疫苗突破進行分析中，Delta變異不僅在疫苗突破感染中占主導地位，與非Delta感染相比，呼吸道病毒載量更高（Ct值為16.5對19）。

吳昌騰說，在體外，與攜帶 D614G的野生型武漢1相比，Delta變體對疫苗引發的抗體的敏感性大約降低了8倍；與輝瑞疫苗相比，接種AZ疫苗的參與者，針對Delta變異病毒的血清中和滴度顯著降低（GMT 3372與654，p<0001）。

吳昌騰表示，第二，英國的分析研究發現，完整接種兩劑輝瑞疫苗者，針對Delta變種病毒有88%保護力，如果只有接種一劑疫苗，保護力只有33%；接種兩針AZ疫苗之後，預防因Delta變種病毒感染出現的症狀有COVID-19的效力為60%。

吳昌騰寫道，所以當你看到這一則新聞「印度變種攻破以色列！ 50％確診者打過疫苗」，你就不會覺得訝異的！台灣加油！