美國之音：新冠病毒溯源「最新3大發現」　直指中國企圖掩蓋真相

▲中國武漢病毒研究所外駐守多名保全人員。（圖／路透）

記者張寧倢／外電報導

世界學者最近公布了3項關於新冠肺炎起源的最新研究，而《美國之音》報導認為，這些正是中共企圖掩蓋疫情真相的表現。這3項研究發現，新冠病毒可能在武漢報告首起病例的2個月前就已在中國散播，最初銷毀的樣本可能是為了掩蓋病毒源頭，以及最早出現的新冠病毒特質顯示，尚不能排除從實驗室外洩的假說。

中國疫情爆發比目前已知時間早約兩個月

根據《美國之音》報導，英國肯特大學（University of Kent）研究團隊刊登於國際期刊《公共科學圖書館：病原體》（PLOS Pathogens）上的研究指出，透過模型推算得出，新冠病毒最早出現的時間是2019年10月初至11月中旬，且在2020年1月就會傳播至全球，而中國公布武漢華南海鮮市場的首起病例是在2019年12月，時間相差2個月。

研究認為，部分早期病例顯示與海鮮市場並無關聯，這也意味著新冠病毒在到達海鮮市場前，就已經在其他某處開始流行起來。世衛組織專家小組年初前往武漢，與中國專家合作進行新冠肺炎溯源調查，3月公布調查結果承認，武漢爆發疫情之前，其他地方可能已有零星的感染。

▲WHO專家曾在2月前往中國武漢調查疫源，並到訪了武漢病毒研究所。（圖／路透）

最早病毒的特質顯示不能排除實驗室洩露可能

英國期刊《科學報告》（Scientific Reports）24日發表的一項研究顯示，澳洲科學家透過基因組數據發現，最早的新冠病毒SARS-CoV-2比其他病毒更容易與人類受體結合，這表明它在首次出現時就已經適應了人類。研究指出，可能中間還有其他對病毒更具親合性的動物宿主，但不能排除病毒是從實驗室外洩的假設。

澳洲韋斯特米德醫院（Westmead Hospital）傳染病專家德懷爾（Dominic Dwyer）對路透社表示，雖然很明顯早期病毒對人類受體的親和性很高，但這並不意味著它們是「人造的」，只不過這樣的結論仍然是推測性的。

▲全球疫情風暴襲擊，許多國家情況慘重，印度建立露天焚屍場，火化病患遺體。（圖／路透）

中國專家銷毀最初病毒樣本恐為掩蓋病毒源頭

美國西雅圖哈金森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）病毒學家布魯姆（Jesse Bloom）發表的論文表示，中國專家曾要求刪除的部分早期病例的病毒序列數據已經復原，這些數據顯示，來自華南海鮮市場的病毒樣本無法「充分代表」新冠病毒，只能說是較早傳播的親本菌株序列的一種變體，而這種變體已經擴散到其他地區。

路透社表示，美國國家衛生研究院（NIH）證實，研究使用的樣本是3月遞交的，但後來應中國調查人員的要求而銷毀，中方人員宣稱會再更新樣本後重新遞交，但據了解，刪除的資料包含2020年1月至2月從武漢市就醫或疑似感染案例身上收集的病毒樣本定序。對此，哈佛大學布洛德研究所（Broad Institute）研究員艾莉娜·陳（Alina Chan）就發出質疑，為什麼中方科學家會要求從國際資料庫中刪除那些可能找出「武漢疫情爆發關鍵」的數據，「答案不言而喻。」

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