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Delta襲台7國入境PCR　游淑慧列航班篩檢數：演很大

▲▼台北市議會,台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

▲游淑慧。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

因應Delta變異株，疫情指揮中心25日宣布，27日起，過去14天若有巴西、印度、以色列、英國、孟加拉、印尼、秘魯旅遊史，自空港或海港入境後一律入住集中檢疫所14天，且入住時、檢疫期滿進行PCR檢測。對此，國民黨台北市議員游淑慧批評，「只要七國入境PCR？已經慢了，還在玩逃避！到底想不想篩？」

游淑慧26日在臉書表示，Delta變異株入侵台灣，衛福部決定從「重點高風險7國」入境後就要PCR， 隔離期滿前再做第2次，但明明Delta變異株已在85個國家被發現，指揮中心只選7國入境篩， 許多專家都質疑衛福部「做半套」，「然而就我看來，連半套都沒有，感覺就是在玩假的」。

游淑慧指出，以26日到達台灣的班機來舉例，有來自泰國曼谷、 印尼雅加達、 菲律賓檳城、 美國舊金山、荷蘭阿姆斯特丹、 大陸上海、 大陸廈門 、澳門、 新加坡、越南胡志明、 日本東京、 韓國仁川，只有一個來自印尼雅加達的航班需要雙篩。

游淑慧再指，27日正式實施新規定後的入境航班，預計有672個旅客要入境，出發地區或國家包括美國、日本、中國大陸、新加坡、韓國、馬來西亞、泰國、香港、澳門，需要集中檢疫、入境PCR的有多少航班、多少旅客？答案是0，選了7國，還選來往班機不密切的7國，這也演太大了。

「美國有沒有Delta病毒？有。」游淑慧提到，目前美國新增確診數的20%都是Delta病毒， 而27日抵台的航班中，美國出發又最多，有4、5個航班， 分別來自西雅圖、洛杉磯、舊金山、紐約，指揮中心都沒在怕的？防堵Delta變異株毒，台灣已經慢半拍就別再逃避，入境普篩，衛福部到底在怕什麼？

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