身心障礙外送員「腳踏車送餐」　騎3km發現「找嘸人」遭惡整

圖文／鏡週刊

馬來西亞一名身心障礙的外送員，平時靠腳踏車送餐，日前他接到一筆訂單指定送到加油站，騎了3公里後遭惡意棄單，最後這筆80令吉（約新台幣574元）的餐點，由加油站出錢買單，事後加油站在臉書粉專揭露整起事件，呼籲民眾不要讓為了生計辛苦打拚的人，增加額外負擔。

根據馬來西亞《中國報》報導，位在沙巴亞庇的一間殼牌加油站，24日在臉書揭發這起外送員遭惡整的事件。加油站員工表示，當天一名有言語功能障礙的年輕外送員，騎乘腳踏車將餐點送抵加油站，並到處尋找訂餐人「米拉」（Mira），但員工們都表示，這邊沒有叫做米拉的人。

男子同為外送員的友人表示，早前已協助撥打電話給訂餐人，當時對方表明要送到這間加油站，不過後來再以文字訊息聯絡時，對方卻改說「沒有頭緒、不知道誰拿他的手機點餐」，並選擇棄單。最後由加油站出錢買下全部餐點，才讓此事順利解決。

加油站表示，如今馬來西亞實施全面封鎖，許多民眾都在苦苦掙扎謀生，這名外送員連摩托車都沒有，只能騎腳踏車送餐，「如果沒有人買單，這位外送員就得被迫承擔損失，除非外送平台願意賠償。」最後加油站喊話，希望這名外送員小弟和他的朋友，不會因為此事感到灰心，繼續為家人和摯愛努力奮鬥。



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