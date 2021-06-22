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高材生割喉牙醫1死2重傷！妹逃死竟做偽證救哥　父也說謊要救兒

▲▼台中南區牙醫驚傳兇殺案，賴姓男子到診所找擔任牙住的妹妹要錢不成，竟然持刀攻擊診所醫生、護士。（圖／記者李忠憲攝）

▲賴姓男子犯下1死2傷命案，父親與妹妹在法庭上作偽證遭起訴。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

台中賴姓男子到牙醫診所找親妹妹理論，竟犯下1死2傷殺人命案，台中高分院更一審依殺人罪判他無期徒刑，褫奪公權終身。然而，知道賴男打算帶刀行兇的賴父與原本遭鎖定的護理師妹妹，出庭時竟都幫賴男說話，作證時辯稱不知他打算殺人，遭被害人家屬告發偽證。台中地檢署日前偵結，依法起訴賴姓父女。醫師遺孀怒斥，「這家人都是不負責任的人！」

起訴書指出，賴姓男子2018年犯下診所1死2傷命案，61歲賴男父親當時供稱，他得知兒子要帶刀子去診所找當護理師的妹妹；賴的妹妹也說，當時接到父親通知後，內心害怕的她有跟診所2位女同事提到，事發時趕快躲起來，才逃過一劫。只是，醫師王冠中卻遭賴男用刀割喉致死，2名女護理師也分受重傷。

只是賴父與妹妹在地檢署偵查庭及法院開庭審理，以證人身分出庭時，竟對於檢察官及法官問到賴男當初為何到診所，以及妹妹案發當天為何要請假等語時，均謊稱不知道賴男帶刀到診所。

賴父辯稱，當時是怕兒子去診所找女兒吵架，若被打不好看，才叫女兒請假不要上班。但女兒說不能請假，他只好叫女兒說嚴重一些，只要宣稱兒子將帶刀前往，就可以請假。賴男妹妹則說，她之所以向診所說哥哥當天要帶刀前往，是為了方便請假。2人異口同聲辯說，事先不知道賴男要帶刀前往。

診所陳姓護理長、遭刺傷的翁姓護理師卻提出賴男妹妹事先發送LINE訊息，內容提到賴男要帶刀到診所找她，賴的妹妹甚至打電話要夫婿到診所來處理。賴女丈夫還因此與岳父互通LINE，確認賴男的行蹤和狀況。

另外，受害的羅姓護理師及3名護理人員也證稱，賴的妹妹說哥哥要帶刀要來殺害她，她要躲起來。

▲▼ 狠殺牙醫遭判無期徒刑 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲王醫師妻子怒批「這家人都是不負責任的人！」 。（圖／資料照）

台中地檢署認為，賴父、賴妹出庭未拒絕作證、具結後仍作偽證，依法起訴2人。

王妻今天表示，當時護理人員都有聽到，賴女告知哥哥要帶刀到診所，有人立刻說要報警，但賴女、賴父都不希望賴男被逮。賴父得知診所要報警，還趕快透過賴女告訴診所說他馬上趕到，結果事發1個多小時後，警察連絡賴父，他竟還在彰化友人家中，「這家人都是不負責任的人！」

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