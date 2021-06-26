爸爸是屏東司機好友！他怒「政府早知道」卻低調處理：村里沒人知

記者施怡妏／綜合報導

印度變異株Delta病毒入侵屏東，目前累計12例確定病例，其中6例為Delta印度變異株。一名男網友在PTT表示，爸爸是白牌司機（案14298）的好友，目前被匡列隔離，不過，屏東縣政府在14日已知有2例從祕魯歸國的確診案例，卻沒有積極的篩檢、疫調，還開心的慶祝+0，若早點防疫是不是就不會出現悲劇。

▲自營計程車司機傳播鏈擴大。（圖／屏東縣政府提供）

台中市嬤孫境外移入後，在枋山鄉居家檢疫期間確診，證實是「印度Delta變異株」。男網友在PTT發文，爸爸這幾天跟他通電話，證實新聞上的消息都是真的，原PO也透露，爸爸跟司機接觸僅幾分鐘，目前驗是陰性，但知道是印度變異株，內心不免感到害怕。

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不過，原PO憤怒表示，屏東縣政府在14日就知道縣內有2例確診，而且還是從祕魯歸國的個案，但是縣政府沒有積極的作為，反而還試圖低調處理，「如果當時就積極篩檢、疫調，是不是就能提早發現他們有偷偷跟鄰居接觸，也就能阻止後續的傳染了呢？」

▲枋山消毒 。（圖／記者陳崑福翻攝）

原PO氣炸，屏東縣長前幾天還在臉書慶祝連續好幾天+0，完全沒提到楓港居家隔離驗出2例確診，「村里間根本沒人知道身邊就有確診者，真的覺得一般人民很可憐，無法第一時間得知最新訊息，得知的永遠僅是政府願意讓你知道的」。

對此，網友們表示，「6/14確診，但沒疫調？這就真的不OK了」、「自己先小心，自救自保的事先做起來」、「除非病毒從世界消失，否則只要大意就會燒起來」、「6/14到現在，唉難怪要補救封城了」、「6/14就有了，完了」、「越是隱匿，爆發的更大，就越難收拾」。但也有人質疑內容的真實性，提醒原PO小心被罰300萬。