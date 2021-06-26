早餐買咖啡牛奶！他喝光「粗肥魔蛛躺杯底」　老闆淡定：找牠好久

▲買到「加料」咖啡牛奶，讓人吐了！（圖／翻攝爆廢公社二館）



網搜小組／劉維榛報導

外食族吃到小強不稀奇，還有大魔王！一名男網友分享朋友可怕經歷，今（26）日買早餐店的咖啡牛奶來喝，喝的過程都很正常，不料喝完後，杯底出現粗肥的大喇牙。森77拿回早餐店理論，結果老闆只淡淡回應，「我找牠好久了。」引發網友炸鍋嗆聲，要求賠償「心理受創補償費」！

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》表示，今日早上朋友買了一杯咖啡牛奶，怎料全部喝光後，出現一幕恐怖景象，只見一隻超肥喇牙，撐開八隻腳卡在杯底。

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原PO表示，朋友當下勇氣十足，拿著生死不明的蜘蛛本尊，回到早餐店向店家討公道，不料得到的答案更崩潰，業者回答：「喔！牠，我找牠好久了。」

▲網友也嚇歪！（圖／翻攝爆廢公社二館）



文章曝光後，短短半小時就引發千名網友朝聖，「我會當場去世」、「你朋友喝完有沒有中風」、「他可能是老闆家的寵物...人家是益蟲欸」、「喝完了有提神的效果」、「最新限量口味《喇奶》」「快變蜘蛛人了...拯救人類就靠你了」、「天啊～ 這樣絕對可以讓我戒飲料」、「我數了一下，一二三四五六七八，還好腳都沒少，你喝的是它的洗澡水，不過你可以回去跟闆娘要心理受創補償費」。

也有網友質疑，「店家裝奶茶時沒發現？被淋了一身奶，牠居然沒跑出來？」「喝的時候沒有那種珍珠卡住吸不起來的感覺嗎」、「確定這是真實的發生的事情嗎？還是做哏圖？如果是就太誇張了吧」。