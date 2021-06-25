疫苗「混打」效果更好？　女醫貼「牛津研究」：別以為混打很潮

▲不少人呼籲政府考慮「疫苗混打」，認為防護力更好。（示意圖／記者游芳男攝）

實習記者高琳景／綜合報導

近來有不少人呼籲政府考慮「混打疫苗」，並以國外混打的實例，認為疫苗混打防護力更好。不過，醫師林靜儀卻持不同看法，認為相關研究還在進行中，「不要搞得一副好像混打很潮的樣子。」

林靜儀今（25）日下午在臉書發文表示，之前有看到「第一劑打AZ第二劑打其他mRNA疫苗」的說法。首先，這與各國疫苗供應大多都出現短缺有關，青黃不接的情況下，有什麼就打什麼是其中一個原因；第二就是某些人在第一劑（各種廠牌都可能）出現了非常難以忍受的副作用，所以第二劑只好考慮不同廠牌。

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▲醫師林靜儀認為，混打的相關研究還在進行中。（圖／路透）

林靜儀表示，相關資料找了半天都只有媒體報導，卻尚未看見醫學研究期刊數據。僅有一份英國牛津大學正在主導的「疫苗混打」研究文件，但卻還是個「研究進行中」的事情。目前該研究是一個「50歲以上、單盲、二期臨床實驗」。

其研究對象隨機分配，包括有先打AZ第二劑BNT、有先打BNT第二劑AZ，也有二劑都AZ或二劑都BNT，追蹤抗體濃度表現；還加上實驗對象使用消炎止痛藥之後的抗體濃度差異研究。

但這項研究是在2021年6月通過的研究規劃，而每個個案收案期間為第一劑接種後一年，全部研究時間為1年9個月。

林靜儀認為，「沒有一個專業科學研究者能夠在此時斬釘截鐵的確定哪支疫苗最好。」目前僅有的概念就是，疫苗群體覆蓋率足夠的話，能夠有助於新冠肺炎的控制（至於中國製疫苗的接種表現在某些國家看來則非如此）。

而哪一支疫苗未來能因應哪一種突變沒人知道，疫苗副作用和效力都隨接種數量越多、追蹤研究報告越多，才能不斷更新接種指引和禁忌症指引，她認為「這種不斷判讀國外研究報告的事，交給最有專業的疾管署和疫苗專家們吧。」