屏東驚見印度變異株！鄉民刷一排怕爆「大魔王來了」：南部GG

記者施怡妏／綜合報導

今（25）日國內新增76例本土病例，其中有5例死亡，然而，近日傳出秘魯病毒（Lambda）在全球逐漸擴散，台灣有一名計程車司機確診，疫調匡列發現乘客的親戚是從「秘魯」返台的祖孫，指揮官陳時中證實，這兩人是感染印度變異株Delta病毒。消息曝光後，網友們超擔心，「南部醫療撐得住嗎？」

▲枋山鄉計程車司機確診後，縣府積極清消阻斷傳播鏈 。（圖／屏東縣政府提供）



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屏東縣23日新增1個本土病例，案號14298枋山鄉63歲男子是自營計程車司機，衛生局疫調發現疑似「群聚感染」，曾被該案載送的2名同住家屬被匡列篩檢後確診，而2名家屬與台中市一對確診祖孫有親戚關係，這對祖孫是從秘魯返國，該祖孫返台後，到屏東枋山鄉居家檢疫，雙方住在隔壁。

消息傳到PTT上，網友一面倒喊「怕爆」，也替原本疫情逐漸趨緩的南部感到擔憂，「這比台北嚴重百倍，傳染率不是開玩笑的」、「這才是真正該嚴正關切的事」、「印度變種比英國變種更恐怖」、「直接封城吧，真的別鬧了」、「大魔王來了，台灣人還是沒有疫苗」、「屏東肯定有國際機場」、「怎麼會在屏東」、「阿北才剛說完就來了」、「南部不像北部人口密集，希望能斷鏈」。

▲網友們超害怕。（圖／翻攝自PTT）

陳時中公布基因並序結果，這2名從秘魯入境的祖孫，感染的是Delta（印度）變異株，國內先前已經累積有5例境外移入Delta變異株個案，這次檢驗個案目前還無法確定其它相關染疫情況是否同樣變異株，也可能不同感染來源，還在釐清當中。

因應變種病毒出現，指揮中心也規定，6/27零時起，從「重點高風險國家」巴西、印度、英國、秘魯、以色列、印尼及孟加拉等共7國入境旅客，入境後一率入住集中檢疫所檢疫14天，且於居家檢疫期滿前配合進行PCR檢測。