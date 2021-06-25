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餐飲業、租屋族被遺忘　蔣萬安：基層領不到紓困

▲▼蔣萬安認為，基層民眾沒領到紓困。（圖／蔣萬安臉書）

▲蔣萬安認為，基層民眾沒領到紓困，並提出3點呼籲。（圖／蔣萬安臉書）

記者徐政璿／台北報導

行政院昨（24日）通過紓困4.0精進方案，引發社會熱議。國民黨立委蔣萬安表示，應該增加勞工紓困貸款名額，放寬餐飲業紓困標準，並針對租屋者提供紓困方案，「請政府官員們走出冷氣房，聽聽基層民眾、商家的聲音」。

蔣萬安表示，疫情期間，全台發布三級警戒，讓餐飲業面臨疫情以來最嚴峻的挑戰，好多老字號餐廳撐不下去，只能關門歇業，許多店家跟他反應，今年疫情比去年還嚴重，紓困條件應該比去年寬鬆，但竟然更為嚴苛，這是什麼道理？政府官員到底在想什麼？

蔣萬安指出，他要求經濟部至少要比照去年的紓困標準，協助餐飲業者度過難關，否則餐飲業一旦關門，裡面員工也跟著失業，背後代表無數個家庭，後續影響非常嚴重。

此外，蔣萬安也表示，疫情嚴峻衝擊許多產業及勞工，收入減少更影響到弱勢的租屋族群，但是政府的紓困方案，似乎把租屋族群給遺忘了。

蔣萬安說，這些社會弱勢的租屋族群一旦被終止租約，該何去何從？國外受疫情影響的國家，例如德國、韓國等，都有針租屋族提出給予租金補貼、發布「禁逐令」等具體協助作法，請政府針對受疫情影響，陷入經濟困境的弱勢租屋族群，趕快研議並提出紓困方案。

關於勞工紓困貸款，蔣萬安表示，勞動部今年突然說不再受理6月19日之後申請紓困貸款，事前沒有公告，勞工也不知道，對於符合貸款資格，生活陷入困難但還沒提出申請的勞工，該怎麼辦？

另外，去年報稅申報所得為0，結果被銀行通知拒絕貸款，有勞工問他，明明符合勞動部公告申請紓困貸款的要件，為什麼銀行要拒絕？「他的疑問，我無法回答，只能請勞動部幫幫這些需要紓困的勞工，加開貸款名額，讓他們能夠活下去」。

最後，蔣萬安表示，真的要請政府官員們走出冷氣房，聽聽基層民眾、商家的聲音，預算也給了，質詢時也再三提醒官員們，紓困標準不該比去年還嚴苛，為什麼還是讓需要紓困民眾及商家，紓困看的到，吃不到？

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