援台250萬劑疫苗！AIT處長酈英傑將離任　蔡英文頒勳章感謝「真朋友」

▲總統蔡英文頒授美國在台協會處長酈英傑大綬景星勳章。（圖／翻攝總統府直播）



記者陳家祥／台北報導

美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）任期將屆滿，總統蔡英文25日頒發「大綬景星勳章」，感謝酈英傑任內對台美關係貢獻。蔡英文致詞時提到，上周運抵250萬劑疫苗，超過原先宣布的3倍，要感謝雙方人員的努力，「酈英傑處長不只成功達成4個增進，還讓台美關係突飛猛進」。

蔡英文在致詞前表示，我今天非常高興看到貴賓當中有張忠謀先生參與、還有美台商會的參與，也看到AIT幾乎全員出動，讓我感受到我們在過去一段期間，在酈英傑處長任職期間，台美關係的總總共同努力與進步。

蔡英文說，過去幾年來，酈英傑處長在外交圈的活躍表現有目共睹，不僅台灣走透透，也跟我一起出席過許多重要場合、接待過許多美國重要訪賓，「記得2周前，我們才一起跟訪台的3位美國參議員見面，宣布美國提供75萬劑疫苗的好消息」。

蔡英文還開玩笑表示，經過酈英傑處長以及許多台美外交官員、和各界好友的努力，上周運抵疫苗超過原先宣布的3倍，相信那天酈英傑一定為達成任務而開心，雖然他的表情被口罩和墨鏡遮住了。

酈英傑處長和台灣有難得的緣分，除了三度以外交官員身份派駐台灣之外，更早在40多年前就來到台灣宣教，身為台灣的老朋友，他也非常理解台灣社會對台美關係的重視跟期待。

蔡英指出，酈英傑處長就任曾提出4個增進目標，增進台美安全合作、增進台美經濟商業關係、增進台灣在全球社會的角色以及增進台美人民的關係，「我必須說，這2年多的任期，酈英傑不只成功達成這4個增進，還讓台美關係突飛猛進」。

從台灣美國事務委員會更名、美國國務院大幅放寬對台交往準則，到對台軍售的常態化，提高訪台官員的層級，都讓國人感受到台美關係的顯著進展。另外，還有最近的疫苗提供，未來幾周要召開的TIFA會談，以及TCTF持續擴大規模、議題，這些具體成就，都不斷深化台美關係，「這就是真朋友、真進展」。

酈英傑處長在台灣很受歡迎，不只因為外交上的努力，也是因為台灣人都感受到他真誠、坦率的性格，酈英傑處長也跟當年來台宣教一樣，騎著腳踏車在台灣的大街小巷穿梭；我也在AIT臉書上看到酈英傑處長夫婦到訪台南騎著腳踏車被民眾拍到的紀錄，相信這幾年，處長的知名度越來越高，被發現請求簽名的機會也增加了許多。

最後蔡英文說，2年來因為酈英傑處長在社群上相當活躍，AIT臉書也更加活潑，讓更多台灣人注意到AIT提升台美關係的成果。在處長離任前，她要頒授「大綬景星勳章」，感謝他對台美關係的努力和貢獻，也代表台灣人民表達對他卸任的不捨，「台灣不會離開您，我們會一起見證台美進展」。

▼總統蔡英文頒授美國在台協會處長酈英傑大綬景星勳章，台積電創辦人張忠謀出席觀禮。（圖／翻攝總統府直播，下同）