疫苗殘劑擬開放一般民眾預約　陳時中今中午決定

記者黃翊婷／綜合報導

近日不少醫師、學者建議政府比照韓國，開放疫苗殘劑讓一般民眾預約施打。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾表明，目前傾向開放，今日（25日）上午與地方政府開全國防疫會議時，會提出來討論，最快中午宣布。

▲疫苗殘劑該如何處理，是近期大眾熱烈討論的議題之一。圖為高雄市美濃區的疫苗施打站。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）

台灣擴大施打新冠肺炎疫苗，卻因為發生猝死案例，導致符合資格者出現緩打潮。由於一瓶疫苗打開就要打10個人，近期大眾對於疫苗殘劑的討論相當熱烈，也有不少醫師、專家學者建議，為了提高疫苗覆蓋率，可以比照韓國，開放30歲以上的人登記施打殘劑。

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對此，陳時中23日曾表明，目前是傾向開放，但還要了解執行面情況才能決定；他24日進一步說明，25日上午會與地方政府開全國防疫會議，到時會提出來討論，之後再做決定，讓大家有方向可以依循，最快25日中午就會有結果。

▲若符合資格的長者不打疫苗，民眾期盼殘劑能開放給30歲以上的青壯年族群施打。

而關於疫苗殘劑該如何預約，網友們大多希望政委唐鳳能再次出手協助。醫師徐嘉賢24日在臉書PO文表示，他透過email傳送訊息給唐鳳，敘述大家的請求和心聲，請他幫忙推動眾所期待的「殘劑疫苗能夠開放給30歲以上的青壯年」，結果晚間10點26分寄出訊息，10點44分就收到唐鳳回覆，內容為「收到，感謝建議。以我所知，這2天指揮中心已經在評估此提議了。」

唐鳳在收到訊息18分鐘後火速回應，讓徐嘉賢忍不住直呼，「只能說真的很迅速」，也希望後續能傳來好消息，「我沒有什麼政治立場，這件事情應該不分藍綠，大家都很支持，既可以盡快普及疫苗，又可以不用浪費得來不易的疫苗。」