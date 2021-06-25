紅點花裙女「跨欄」插隊！警爆氣「摔水瓶」狂吼：立即站回去

▲女子抬腳一跨直接插隊。（圖／翻攝自微博／時間視頻）

實習記者高琳景／綜合報導

打疫苗還插隊！大陸一名女子在排隊打疫苗時，竟越線「跨欄」插隊，現場民警看見後，氣得大吼爆氣丟出水瓶，讓網友拍手叫好，直呼「幹得漂亮！」

綜合陸媒報導，22日在浙江溫州某疫苗接種站，有不少民眾在烈日下排隊等待打疫苗，排隊的人相當多，這時突然有一名身穿紅色斑點洋裝、高跟鞋、手裡拿著紫色雨傘的女子，用「衝刺跨欄」的方式跳過圍繩，然後用小跑步的速度溜進隊伍中。另一名背心黑衣女見狀，立刻也有樣學樣跟著越線插隊。

▲背心黑衣女子看了也跟著插隊。（圖／翻攝自微博／時間視頻）

這時民警被群眾們的議論聲吸引，發現了這2名女子插隊的行徑，立即大吼，「出來！立即站回去！立即站回去！」黑衣女先悻悻然離開，而最先插隊的紅點洋裝女子，則裝傻不肯離開，直到民警大聲怒吼丟水瓶後，才回後方重新排隊。

▲民警大吼要插隊女子離開。（圖／翻攝自微博／時間視頻）

影片拍攝者廖先生表示，「當時天氣很熱，大家都在排隊，我是去那打疫苗，正好想發個小視頻，突然看到別人在插隊，正好就拍到了，然後她們就被警察看到揪出來了。」他表示，民警還氣得直接將水瓶摔了出去，直接摔壞了。

不少網友看到影片後，直呼「力度就是態度，幹得漂亮！」、「對我來說太治癒了，最最最討厭就是插隊！！」、「這種民警可以每個接種點派十個嗎？」、「被抓到還沒自覺？」、「就應該這樣整治這些不同規矩的人」、「幹的好！警察叔叔漂亮！」