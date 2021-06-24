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社會 社會焦點 保障人權

「不痛了，爸永遠愛你」3歲童遭虐死解剖　父神情哀傷

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲男童生母走出臨時偵查庭後即快步離去。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市龍井區1名3歲男童22日下午於住處無呼吸心跳，經送醫搶救仍不治，院方發現男童腹、背有多處傷痕，疑似受虐，事後檢警調查，發現男童母親陳女的同居人楊姓男子涉有重嫌，檢察官昨日訊後將楊男聲押禁見獲准。檢方24日下午解剖釐清死因，陳女認屍後不發一語，到場的男童生父及姑姑則神情哀戚，不願接受媒體採訪。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲男童生父及姑姑不願接受媒體採訪。（圖／記者白珈陽攝）

台中市警方22日下午接獲社工通報，有名男童在台中榮總搶救無效，由於腹部和背部有多處淤青舊傷痕，懷疑遭人施暴致死，警方初步偵訊，生母表示是因為兒子肚子疼送醫，不知為何會導致死亡，其同居人楊男辯稱不知情。

檢警調查，生母陳女（22歲）原本住在苗栗，和前夫育有2子，前夫照顧5歲大的哥哥，母親照顧3歲的弟弟，陳女今年初搬到台中，在檳榔攤賣檳榔，經濟狀況尚可，後來認識從事臨時工的楊男（31歲），2人開始交往同居。

22日上午，楊男曾帶男童到住處附近診所看診，但診所發現男童傷勢嚴重，請楊帶到大醫院就醫，但楊卻將男童直接帶回家，未將男童轉院看診。陳女當日下午工作結束回到家發現男童情況不對，趕緊撥打119求助，惟此時男童已陷入昏迷。

男童生父得知小兒子不治後，在臉書PO文泣訴「怎麼可以這麼殘忍這麼恨對小孩子，為什麼是到底為什麼，不痛了，在另一個世界要快快樂樂長大，爸爸，永遠愛妳（你）」。

檢方訊問後，認楊男涉致死傷害罪，有逃亡、串證之虞，昨日向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方率法醫今日下午近3時許至台中殯儀館進行解剖，查看何處是致命傷，以釐清案情，陳女、男童生父及姑姑均到場，陳女偵訊後即快步離去，生父及姑姑也不願接受採訪，但神情相當哀傷。詳細案情須待法醫鑑定報告出爐。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

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