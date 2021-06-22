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20歲鮮肉慘被同學當奴隸！「監禁＋虐打」拍片超嗨　營養不良餓死

▲▼南韓首爾一名20歲出頭男子，慘遭2名高中時期的同學虐待監禁致死。（示意圖／CFP）

▲南韓首爾一名20歲出頭男子，慘遭2名高中時期的同學虐待監禁致死。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓社會日前發生一件極為驚悚的監禁、虐待致死案！死者為年僅20多歲的男子，今年3月底他慘遭2名高中時結識的朋友綁架，如同圈養奴隸般監禁至首爾市麻浦區某住商混合公寓內，不僅長期遭虐打、被盜用名義申辦手機，還被要求到物流中心當臨時工，損失共600萬韓元，直到6月13日才被發現因嚴重營養不良、失溫症而死，體重僅34公斤。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，首爾麻浦警察署昨（21）日召開記者會，向媒體公開整起犯案的全貌，表示會以涉及報復犯罪等嫌疑，拘留同為21歲的安姓嫌犯、金姓嫌犯，並移交檢方送辦。

根據警方調查，推測安嫌、金嫌從今年3月31日至4月1起開始將被害人A某監禁至首爾市麻浦區某住商混合公寓，兩人仍在待業中，早在去年10月起便透過各種手段虐待A某，還用手機、照相機等拍攝虐待過程，可以說手段相當獵奇、兇殘。

安嫌、金嫌與A某的手機最後被警方送將交數位見識修復，發現內含相關文字訊息達8400多件、影片檔案高達370多個。警方懷疑，可能是過去A某提告安嫌、金嫌傷害罪與竊取錢財，才會遭2人綁架、監禁，以虐待等手段挾怨報復。

其中一名嫌犯還曾於4月至5月間，與被害人A某前往某物流中心當臨時工，不過A某所獲得的20萬韓元工資卻慘被對方盜走。警方表示，A某在工作時雖一度有向外界求援的機會，但因A某遭到長期監禁、身心俱疲，因此才無力向外界求救。

警方在報告中指出，4月至6月之間，安嫌與金嫌疑似帶著A某，因財務問題而有過3次的搬家，不過地點都在首爾市麻浦區一帶。另外，警方也在搜查過程中發現，另名高中時期的同學B某曾多次向2名嫌犯透露A某的行蹤。

針對以上犯案，首爾麻浦警察署今（22）日將2名嫌犯移送首爾西部地方檢察廳。

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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