減少足跡熱點！高雄好家載聯手全聯「小時達」　滿399元免運

▲高雄好家載新增全聯「小時達」到家 。（圖／高市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

三級警戒延長，看準外送服務商機，也避免出門採購造成多人群聚，高雄市政府首創「高雄好家載」，最新聯手全聯福利中心「PXGo!小時達」，將串連高雄13家門市合作，並推出服務範圍3公里外送，滿399元免運優惠，最快1小時就可送到家。

「感謝全聯加入防疫高雄隊！」高雄市經發局長廖泰翔表示，全聯「PXGo!小時達」平台加入「高雄好家載」加上399元免運優惠，讓消費者在家動動手指就能把需要的生鮮食品、日用雜貨送到家。此外，好家載上還有各式餐飲店家，只要訂購滿499元，選擇外送並以電子支付，市府就補助計程車外送車資85元，市場、夜市部分則為3公里內滿399就免運。

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▲高雄好家載新增全聯「小時達」到家 。（圖／高市府提供）

全聯指出，民眾除了下載「全聯線上購」APP外，現在只要打開LINE熱點「高雄好家載」專區，點擊「全聯小時達」訂購按鈕，即看到配合「PXGo!小時達」的13家門市資訊，即日起不僅推出3公里即可外送滿399元還享受免運優惠，最快1小時就可以將商品送到指定地點。

全聯強調在防疫期間「PXGo!小時達」採「無接觸送餐」，外送員將餐點放置適當地點後，將電聯或傳簡訊提醒消費者取餐，落實零接觸的原則。同時，每位外送員上線前均落實量測體溫、消毒及填寫疫調檢查表後才可接單，進行配送任務時也會全程配載口罩，並定期使用酒精清潔保溫袋，提供最高防疫標準的外送服務。

使用方式只要打開LINE後點選右下角的「錢包」，再點選「LINE熱點」就可搜尋到「高雄好家載」專區，包含名店美食餐飲、夜市特色小吃、超市生鮮蔬果和賣場百貨用品通通有。在三級警戒之下，有更方便的消費模式，兼具防疫與紓困，創造防疫互助經濟。

時間對我們來說完全沒用！

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