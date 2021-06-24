買4桶酒精被笑怕死！阿婆嘲諷「電視沒在看膩」：疫情快沒了啦

▲買酒精被路邊阿婆笑。（圖／翻攝自爆怨2公社）



記者黃可昀／綜合報導

疫情期間清潔消毒不可少！一名男子日前買了4桶酒精回家，裝進紙箱內用機車來載，結果路邊2名阿婆看到以後嘲諷「那麼怕死喔？買那麼多」，還說疫情已經快要平息了，男子這舉動過於大驚小怪。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，他買了4桶酒精騎車載回家，路邊2名不認識的阿婆看到以後嘲笑他「怕死」，接著說原PO都沒在看電視，「疫情快要沒有了啦，買那麼多浪費錢！」他聽完很不是滋味，PO文反嗆「阿桑...希望妳們能活到長長久久...」。

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▲疫情仍存在，清潔消毒不可少。（圖／記者周宸亘攝）



事實上，目前本土疫情有趨緩但並非完全消失，且現階段仍處於三級警戒，外出戴口罩、勤洗手都是基本防疫措施，確實需要酒精來消毒，不過酒精、口罩等防疫用品庫存都充足，民眾不需要事先買來囤，現在在超商、大賣場等地方也都能輕鬆買到。

網友留言，「沒嘴一下很難受的樣子」、「其實出一趟門一個人回家就能噴掉1/3瓶，如果一家三口到四口 一瓶500ml就見底了，再買個菜什麼的真的用很快」、「就是這種認為疫情要結束，開始不好好防疫保護大家的心態，才會導致再次蔓延」、「誰跟他說疫情快要沒有」。