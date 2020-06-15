快訊／北市頂好商圈保時捷轎跑撞警機車　警員倒地哀號送醫搶救

▲北市頂好商圈15日發生一起保時捷撞警車車禍。（圖／民眾提供）

記者張君豪／台北報導

15日下午5時許，台北市忠孝東路4段發生一起警員騎車趕現場處理報案，卻意外被保時捷跑車追撞意外；據瞭解，當時北市大安警分局敦化南路派出所唐姓警員（23歲）接獲勤務指揮中心通報要到趕赴報案現場，結果行經大安路忠孝東路4段路口時遭到一輛市價超過5百萬元白色保時捷Panamera跑車撞倒，警員倒地身上多處擦挫傷，牙齒也被撞斷嘴巴流血，經119救護員緊急到場將警員送往仁愛醫院急救，這起車禍目前正由大安警交通分隊調查。

▲肇事的白色保時捷轎跑車，肇事駕駛遭警方帶回。（圖／記者張君豪翻攝）

當時唐姓警員騎乘警機車在大安路南往北側行駛，保時捷駕駛是忠孝東路4段西向往東向行駛，當時大安路口是紅燈，但警員鳴笛執勤趕現場，卻被保時捷在路口攔腰側撞警車，雖警機車趕現場有鳴笛閃燈，肇事的保時捷蔡姓駕駛（68歲）則稱聽聞到警笛聲，就突然撞到左方衝出來的警用機車，車禍原因、肇事責任仍待警方調查。傍晚台北市市警局長陳嘉昌在大安警分局長周煥興陪同下，前往醫院探視衝現場遭撞的唐姓警員並頒發慰問金。

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