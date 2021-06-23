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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

給說法／提供人頭帳戶，小心變詐騙幫助犯

▲▼詐騙集團，車手，詐騙，偷錢，小偷。（圖／視覺中國）

▲若明知對方是詐騙集團，還提供帳戶給他們使用，就是助其完成犯罪行為，便是詐欺罪幫助犯。（圖／視覺中國）

根據新聞報導，一名男子將其所有的4個銀行帳戶，以每五天每個帳戶新台幣5,000元的價格，提供詐騙集團做為人頭帳戶，但他在被捕前，卻沒有拿到一毛錢。男子曾於偵查中認罪，但審理時改口稱自己是被害人。法官認為，男子法律系畢業，曾上過《刑法》等課程，卻協助犯案，且未與被害人和解，惡性不輕，判處7個月有期徒刑。

幫助他人實行犯行就是幫助犯

社會新聞中常見，某某人因為什麼原因攻擊或侵害他人權利，但你可有想過，如果這個某某人背後，還有一個在幕後幫他完成犯罪行為的人，這個人會不會有罪呢？就讓我們來說說所謂的「幫助犯」吧！

《刑法》第30條第1項前段規定：「幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。」簡單地說，「幫助犯」就是以幫助他人完成犯罪的意圖，提供實行犯罪行為之人協助，進而使其完成犯罪行為之人。需要特別注意的是，根據同條項後段，幫助犯的幫助行為，不一定要實施犯罪的人知情，如果在不知情的情況下提供幫助，也會構成幫助犯。

舉個例子，小華知道阿國痛恨大明，並計畫要殺掉大明，於是提供阿國自己家裡最銳利的水果刀，讓他作為傷害大明的工具，最終也因此成功造成大明受傷。這個時候，由於小華協助阿國實行傷害罪的犯罪行為，就會構成傷害罪的幫助犯。

然而在這邊，我們需要特別注意的問題有兩個：

1.幫助犯顧名思義就是只提供幫助，而不包括直接投入傷害行為。因此，如果今天小華是跟阿國一起去殺大明並補了幾刀，就不屬於幫助犯，而是殺人罪的「共同正犯」。因此，幫助犯絕對不能分攤任何犯罪行為。

2.幫助犯並不是獨立的處罰對象，而是必須在正犯的罪責成立時才會受到處罰，這在法律上稱為「從屬性」。也就是說，如果今天阿國接過了小華的刀，但卻沒有去砍大明，此時由於阿國並不構成傷害罪，小華的幫助行為也就無從依附，不能論以傷害罪的幫助犯。

提供人頭帳戶構成詐欺罪幫助犯

詐騙集團要躲避法律的制裁，最重要的關鍵在於：如何讓檢警查不到錢的流向。而要達成這樣的目的，使用「人頭帳戶」或「只使用現金」就成了常見的作案手法。

通常，人頭帳戶的取得有幾種方式：第一種，就是偷別人的帳戶來用；第二種就是向人購買。以前述案件為例，詐欺犯透過利誘的方式，讓本案的男子自願提供自己的帳戶作人頭帳戶，用以洗白被騙民眾的錢，同時躲避警方的追查。此時，男子若明知對方是詐騙集團，還提供帳戶給他們使用，就是在幫助詐欺犯完成犯罪行為，自然會構成詐欺罪的幫助犯。

詐騙集團的騙術，也隨著大家對詐騙的重視而更加進步。我們不能期待像日劇《詐欺獵人》主角黑崎這種專騙「白鷺」詐欺師的「黑鷺」詐欺師替我們騙回錢財，但我們可以多多注意自己的四周，隨時提高警覺，不要成為那個受害的「鴨子」。若是遇到疑似詐騙的情況，請撥打165反詐騙專線，尋求協助喔！（本文轉載自法操

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