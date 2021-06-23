網紅車展被包圍！大批噁男「零距離」狂拍胸部險穿幫…誇張畫面曝

▲有網紅擔任車模竟慘被包圍狂拍胸部。（圖／翻攝自抖音，下同）

記者閔文昱／綜合報導

不少車商在舉辦車展時，都會邀請一些外型出眾的車模吸引顧客，不過大陸一名美女網紅近日出席一場車展擔任車模時，竟被一群男性團團包圍，甚至還有人拿著手機直接近距離拍攝她的胸部，頓時讓她不知所措。誇張的畫面曝光後，馬上就引發瘋傳，許多網友也怒批，「真的太噁心了」

綜合陸媒報導，一名在社群平台上擁有20萬粉絲的女網紅「抱起小熊就跑」日前出席一場在重慶市的車展，不過卻被其他網友拍到，當天她身著一件白色清涼服裝站在一輛展示車旁，被一大群男性團團包圍，甚至有不少人拿著手機毫不遮掩的朝她的胸部拍攝，距離近到險些「穿幫」，而這群男子還邊拍邊露出詭異笑容，讓她完全無力招架，只能盡量用手去遮擋胸部。

只見有越來越多人開始效法這樣的行為，場面混亂到無法控制，一旁的保全這才緩緩走來，用手隔開車模與其他人的距離，稍稍化解了這場危機。畫面曝光後，許多大陸網友也紛紛怒斥這群男子的行為，表示，「真的太噁心了，一個個油膩的眼神，像是要把女孩給吃了」、「女生這樣好可憐」、「好過分，這麼猥瑣，這麼不尊重人」。

據了解，「抱起小熊就跑」因長相甜美可愛，身材凹凸有致，加上可性感可清純的穿衣風格，在社群平台上吸引將近20萬粉絲追隨，而當天她參與車展的照片也隨之曝光，不少人看了直呼，「太仙了吧！」

▼大陸網紅「抱起小熊就跑」擁有20萬粉絲。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘