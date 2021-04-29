台積電南京廠擴產！陸分析師急籲官方禁止「不是愛大陸的企業」

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台積電南京廠擴產！陸分析師項立剛急籲官方禁止「不是愛大陸的企業」

▲▼台積電。（圖／達志影像／美聯社）

▲台積電計畫擴張南京廠28奈米產能。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

台積電22日召開臨時董事會，核准28.87億美元預算，將在南京廠擴充2萬片28奈米的月產能，引發大陸科技產業分析師項立剛擔憂，認為此舉將打擊大陸晶片產業，極大影響大陸晶片產業的發展。對此，大陸國台辦28日回應，相信我們（中國大陸）是法治國家，會依法辦事，依法依規來處理。不過，項立剛29日又發表了最新看法。

針對國台辦的回應，項立剛在微博表示，他認為國台辦發言人的回應很正常，這也說明相關單位已經注意到這個問題，而能達到這個效果，他也覺得基本目的達到了，即使在這個過程中遭到一些攻擊，但他願意針對這些質疑，做出「11點」分析。

項立剛指出，有人天真地想台積電要是用國產設備就好了，「事實是，台積電從來也不是愛大陸的企業，為什麼要全力支持國產設備？這次擴建28奈米製程還是要騰籠換鳥，把台灣的舊機器倒騰過來。用大陸自己設備，不相信自己企業，能相信台灣企業？」

▲大陸科技產業分析師項立剛。（圖／翻攝微博）

▲大陸科技產業分析師項立剛。（圖／翻攝微博）

有人認為，大陸晶片要自主可控。不過，項立剛反駁，「台積電的產能能叫自主可控嗎？有一天出現嚴重衝突，台積電能站在大陸一邊，支持大陸的經濟發展嗎？在大陸生產，我們就能臆想這個企業是大陸的企業嗎？」

項立剛表示，台積電不是在南京提升先進製程的產能，因為它根本不打算把先進製程放到大陸來，而是把落後的設備搬到大陸來，一方面利用大陸的水電、人才、政策更多的賺錢，另一方面把大陸新建的晶片企業拖垮，讓這些企業無法發展起來，從而維護自己的領先地位，「我們能臆想它是幫助大陸發展來了？」

項立剛提到，有些人對晶片產業理解完全是在舊數據上打轉，「以前台積電確實沒有什麼國內企業單子，因為國內晶片設計企業很弱，但這幾年正成長起來，到2023年會成為市場重要力量，這些晶片設計企業的單子當然應該給本土企業，而不是台積電，本土製造企業才能發展起來。台積電想的就是用低價搶了這些單子。」

項立剛也在最後指出，用將各種報告、建議通過多種管道把訊息傳給相關單位，並怒轟質疑他的人，「攻擊我個人沒用，你們也可以寫出詳實的報告，而不是用假設證明自己。也把報名發給相關單位，在社交媒體罵我，屁用也沒有。」

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