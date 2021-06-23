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快訊／柯文哲「急奔指揮中心」與陳時中開會

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者趙蔡州、陳家祥／台北報導

北農群聚案擴大，台北市長柯文哲晚間7點到指揮中心，和指揮官陳時中等專家小組開會，針對「跨縣市疫調如何整合」進行討論。由於北農在爆發疫情後，北市人員在疫調時發現，有許多人來自外縣市，造成疫調困難，本次開會就是討論未來該如何處理，另外還會討論北農是否全面做PCR，快篩是否持續等。

柯文哲23日下午召開防疫記者會時，表示北農2個市場每天出入人數上萬，且很多出入的人不是住在當地，有北市各行政區、首都生活圈甚至到中南部，人員組成相當複雜，「我最近在研究苗栗電子場外寮感染，那個比較簡單，都住宿舍，不像北農流動性來自全台各地」。

他說，今天（23日）晚上會跟指揮中心開會，針對「跨縣市疫調究竟如何整合或是更有效率」進行討論，「目前的方式太花時間，才會發生確診來上班」等情況。他強調，不是說其他縣市慢，但人的習慣，要調查清楚才會通知，關於跨縣市疫調如何更有效整合，要再跟中央討論一下。

陳時中23日凌晨赴北農督導，並建議直接全面做PCR。柯文哲認為，如果PCR速度越來越快，那快篩就不一定要做，不過這樣整個系統都要改，價錢也是問題，因為快篩成本約200元，但PCR要4、5000元，若做1、2個就算了，但做一萬個會差很多，大量PCR價格能否下降，這也是很大的問題。

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