香港航空傳下午宣布「大規模裁員」　或只剩最少100空服員

▲港航或再裁員。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

疫情期間曾兩度裁員的香港航空，續推展其大規模裁員「救亡」計劃，繼早前宣布集中在貨運業務及停運旗下地勤公司後，再有大規模裁員動作。據《香港01》報導，港航管理層最快今日下午（23日）「落刀」，準備宣布裁走大部分機艙服務員，而初級乘務員將為「重災區」。

據《香港01》獲悉，港航內部流傳，最快今日下午會有大規模裁員計劃，將涉及機艙服務員，而初級乘務員預料為裁員「重災區」。

即使港航員工早前已參與自願長期帶薪休假計劃（Long Pay Leave Scheme），但報導指出，也將難逃被裁命運。據悉，港航暫計劃只保留約100名機艙服務員，主要為艙務長和高級艙務長職級，由「倖存」人員營運航班，預料最快今日下午通知受影響員工。

港航月初向員工發信指出，公司過去1年飽受疫情重挫，集團曾兩度嘗試恢復業務不果，需落實合併部門和整合工作，「過剩的」員工需作新安排，包括自願長期帶薪休假（Voluntary Long Pay Leave Scheme）和裁員。被裁員工或多達1,000人，佔全體員工一半。

今次是港航相隔一周再次傳出裁員消息。香港航空地面服務有限公司總經理陳麗雯5日去信員工指，將於7月1日停止地勤公司運作，其負責的航空公司地勤工作將轉交到指定服務營辦商，未來數周會與團隊處理員工問題，包括裁員或轉職，對受影響員工「極度遺憾(deeply regret)」。

信中又指，公司已致力降低營運成本，包括推出無薪假等，但有關措施無法讓公司在充滿挑戰性的未來數年繼續經營，形容停運的決定別無他選。