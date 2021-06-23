LIVE／北市今增22！北農染疫、環南累計22確診　柯文哲最新說明

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心23日公布，新增104例本土確診，以新北市45例最多，其次為台北市22例，另新增24例死亡，且三級延長至7月12日。台北市政府下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心23日表示，新增104例本土病例，為45例男性、59例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於6月10日至6月22日。個案分佈以新北市45例最多，其次為台北市22例，高雄市及新竹縣各9例，桃園市7例，苗栗縣4例，基隆市3例，宜蘭縣2例，彰化縣、南投縣及屏東縣各1例。其中雙北地區以外縣市37例中，28例為已知感染源，5例關聯不明，4例疫調中。

指揮中心說明，新增24例死亡個案，為男性15位、女性9位，年齡介於40多歲至80多歲，發病日介於4月11日至6月14日，確診日介於4月13日至6月16日，死亡日介於6月13日至6月21日。

台北市政府下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，並對北農成立快篩站後續作為、環南市場爆確診、禾馨診所回擊北市府等問題進行回應。

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▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

