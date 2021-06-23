今確診數再度升成三位數！陳時中：與端午連假人流沒太大關係

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

國內本土疫情近日稍緩，連續兩天單日確診個案低於百例，不過，中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新增104例本土病例，確診病例再度升成三位數，讓民眾不禁擔憂是否是端午連假的人流影響開始反映在確診數上，對此，指揮中心指揮官陳時中回應，「與大型流動產生的後遺症相關性低」。

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▲0623確診人數。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，他並不認為今天的確診病例數是單指一個大型人潮流動的後遺症，認為與端午連假的關係相對的低，確診數升高與相關的群聚事件關係比較大，不過後續仍有待更多數據來判斷。

另外，指揮中心今正式宣佈三級警戒再延長，確定延長到7/12。指揮官陳時中表示，「警戒事項都跟原來一樣，主要是整體趨勢雖然改善，但沒達到要求，大家再忍耐，一起努力！」

行政院初步盤點三級警戒實施以來，對經濟和民生產業的衝擊，但仍拍板延長三級警戒，有三大原因考量，包括：首先，7月剛好遇到暑假，若6月底開放，恐遭遇民眾恐報復性出遊，因再度群聚而產生染疫破口。其次，雙北市目前仍未達到解除警戒的標準，加上近期又爆發北農群聚，經討論後，全國警戒必須維持一致，否則傳染鏈將擴大。

▲▼全國三級警戒延長至7/12。（圖／指揮中心提供）



