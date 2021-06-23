快訊／13:40花蓮有感地震 規模4.9、最大震度4級 記者葉國吏／綜合報導 地震報告:6/23-13:40規模4.9花蓮縣秀林鄉深21km，花4投4中4宜4彰3竹2雲2桃1北1苗1東1嘉1澎1。(氣象局) [廣告]請繼續往下閱讀... ET快訊 LIVE／三級警戒延到712 侯友宜最新說明 接種疫苗後死亡增25人！50多歲男打完隔天倒家中 解剖揭死因 六都首長防疫「第1名是他」！ 醫師提醒第5名：要發飆 上廁所14秒就中！ Delta病毒女「無罩害153人」確診 不反對北農「快篩、PCR一起做」！ 陳時中擔心這件事 「三級延長」陳時中曝但書 可能開放部分項目 快訊／陳時中曝「鴻海、台積電買BNT」最新進度 賈永婕公布救命神器感人影片！ 插管病患站起來跳舞 今增24死！40多歲男無症狀確診 「住院11天死亡」 本土確診地圖曝光！ 陳時中說明三級延期原因 社區廣篩！ 陳時中公布三級警戒「6大注意事項」 54人群聚染疫擴大 指揮中心啟動「市場專案」：祭6大防疫 快訊／今增104例本土「新北45例最多」 各縣市分佈曝光！ 快訊／再增24死！今增本土104例「單日個案又回到3位數」 快訊／三級警戒延長到7／12！陳時中：大家再一起忍耐 快訊／再增24死！今增本土104例「單日個案又回到3位數」 分享給朋友： 追蹤我們： 新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲 ※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
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