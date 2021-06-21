「致廣告圈渣男」疑人夫劈腿　小三開帳號大反攻！寄私密照給元配

▲小三懷疑人夫劈腿，在臉書上罵人夫渣男，還傳人夫私密照給元配。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

林姓女子和已婚的廣告公司郭姓負責人外遇，短短半年就被分手，林女懷疑郭男還同時和其他人交往，憤而開了許多臉書、IG、微信、LINE等帳號，貼文指控郭男「廣告圈的渣男」、「結婚不久就外遇」、「身體那麼差」，還傳郭男私密照給郭妻，郭男控告林女涉嫌誹謗、強制等罪，台北地檢署調查後，以罪嫌不足等理由處分不起訴。

林女被告後辯稱，她在2020年2、3月間，從網路上認識經營廣告公司的郭男，當時郭男說已經離婚，2人進而發展成男女朋友關係，同年5、6月間，郭男才告訴她其實尚未離婚， 8月中旬，郭男一家到墾丁旅遊，叫她別再聯繫。

此時林女發現，郭男有第2個臉書帳號，還會去別的女生的LINE貼文案讚，林女懷疑郭不是只有和她交往，因此想用各種方式，要讓郭男的妻子知道，郭男有外遇。

▲檢察官認為小三只是在抒發遭欺騙感情的心情，沒有妨害名譽犯意 。（圖／免費圖庫pakutaso）

林女不但在社群網站po文「那位玩弄女人的影片公司老闆」、「他身體那麼差」、「趁老婆出遊跟妳過夜」、「做愛時不戴套」、「玩弄女人」、「苟延殘喘德維繫婚姻不要出去害人」、「狗改不了吃屎」、「在一起五年加上分開的日子，等於結婚不久就外遇！」「致廣告圈的渣男KCF先生」、「爛透了！！簡直是bullshit！！」另外也傳私訊郭妻，附上郭男的私密照片和疾病資料。

郭男和妻子分別控告林女涉嫌違法蒐集個人資料、誹謗、強制罪，但是檢察官認為，林女一直打電話、傳簡訊給郭妻，雖然行為不可取，但沒有對人施加強暴或脅迫手段，至於郭妻的手機門號、社群帳號、照片，不是郭妻自行提供就是自己公開在臉書上，而且是郭妻要求，林女才會把郭男照片和疾病資料傳給郭妻。

至於林女因為不滿郭男欺騙感情，明明已婚仍和人交往並發生性關係，因此在臉書公開po文，雖然郭男看了會感覺不舒服，但內容並非全然無據，主觀上也不是要誹謗、公然侮辱的犯意，因此將全案處分不起訴。

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